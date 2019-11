Hoge kwaliteit bij vogelexpositie in PX

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag was op de eerste verdieping in PX weer de jaarlijkse tentoonstelling van Vogelvereniging “De Spotvogel”. Door 17 leden werden zelf gekweekte tropische vogels ingezonden voor deze expositie.

Dinsdag werden de 211 tentoongestelde vogels gekeurd door vier keurmeesters. Zij waren er diep van onder de indruk. Van de 211 vogels waren er 64 met 91 punten of meer. In principe wordt er niet hoger dan 92 punten gegeven. Er was één tropische vogel die 95 punten kreeg, 1x 94, 3x 93 en de overige 59 kregen 92 of 91 punten toegekend.

Dat is dus ongekend hoog en een teken dat er topkwekers zijn bij “De Spotvogel”. Op de eerste avond waren er al meteen veel belangstellenden om de vogels in al hun kleurenpracht te bewonderen.