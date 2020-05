Mervin Smit herstelt in Zwitserland in z’n eentje van Coronaklachten

Home-office in de hangmat

Volendammer Mervin Smit, woonachtig in Zwitserland, geeft al jaren skiles in Oostenrijk. Hij is zelf een fanaat op de lange latten en snowboard én houdt van bergavonturen, het liefst lekker primitief. ,,Tijdens de winter en een deel het voorjaar ben ik eigenlijk voortdurend bezig met het checken van weer- en sneeuwcondities in de verschillende gebieden, zodat ik daar toch wel minstens drie dagen per week naar toe kan. Bij sneeuwval ben ik eigenlijk meteen paraat om in de auto te stappen. Daar ben ik zóveel mee bezig, dat ik regelmatig gek van mezelf word. En opeens viel alles stil, lag ik alleen thuis, ziek en gigantisch moe. Als ik straks test, zal er ongetwijfeld Corona uitkomen, maar het heeft me ook een hoop geleerd.”

In het dagelijks leven is Mervin software requirements engineer in Zwitserland. ,,We bouwen medische apparatuur, zoals desinfectie- en sterilisatiemachines, die nu heel belangrijk zijn.” In februari gaf hij nog skiles in Sölden. ,,Gedurende de winter neem ik drie weken vrij van mijn werk. Ik kom al heel lang bij de betreffende skischool en krijg heel veel waardering daar. Ik ski zelf heel veel, maar dan alleen en tijdens zulke weken vind ik het gezellig om mensen om me heen te hebben. Dan kan ik het mooi combineren. Op dat moment was corona alleen in China. Totdat zich een geval voordeed in Innsbruck. Maar wat stelde het voor? Niemand maakte zich druk. Toen één van mijn collega’s in Oostenrijk steeds vaker en erg heftig hoestte, maakten wij grapjes.”

,,Eenmaal terug op m’n werk in Zwitserland zag ik emails met coronaregels. Heb ik wat gemist? Dat is wat ik dacht. In het weekeinde ging ik weer skiën, dus ik belde met wat kennissen in Sankt Anton. Hier in Zwitserland werd steeds meer gesloten, maar door mijn kennissen in Oostenrijk werd ik nauwelijks serieus genomen als ik vroeg of dat daar ook gaande was. Ik ben drie dagen in Sankt Anton geweest en dan zag in Mooserwirt, een wereldberoemde après-skiplaats een paar duizend man bij elkaar komen, daar ging het leven gewoon vrolijk door alsof er niks aan de hand was. Ik vond het raar, maar deed mee.”

,,Vervolgens kwam ik terug op het werk en een dag later moest ik hoesten. Collega’s maakten geintjes, maar ik vertrouwde het niet en bleef dus thuis werken. Home-office. Na een paar dagen was ik echt ziek, verward, ik kon niet goed lezen en mezelf niet concentreren. Ondertussen werden de skigebieden afgesloten. Ik wist niet dat dat überhaupt kon, dus toen ging bij mij groot alarm af. Veel mensen dachten van een griepje, totdat je merkt wat het bij jou doet, als het je eigen wereld beïnvloedt. Ik ben nooit ziek.”

