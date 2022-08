Shanna, Demi en Nadine lopen vast in hun zoektocht naar woning

Hopen op een woning, is hopen op een wonder

De woningnood treft vooral ook de jonge woningzoekers. Recent onderzoek wijst uit dat een kwart van de starters het samenwonen uitstelt omdat er geen passende woning te vinden is. Dat bewijst ook het verhaal van Shanna, Demi en Nadine: drie vriendinnen van 24 jaar uit Volendam. Ze hebben veel gemeen: ze hebben een relatie, een baan én ze zoeken een woning. Zoals het er nu naar uitziet, zal die zoektocht echter nog wel even duren. ‘We vallen tussen de wal en het schip. Huren is voor ons geen optie en een koopwoning is niet te vinden óf niet te betalen.’

Bestuurders Fred de Boer (De Vooruitgang) en Stefan van Schaik (Wooncompagnie).

Shanna koestert al lang een woondroom. ‘Jaren geleden maakte ik een plan. Ik zou een tussenwoning kopen van tussen de twee en drie ton en dat huis zou ik later verkopen om, met mijn vriend, een groter huis aan te schaffen,’ vertelt ze. ‘Dat was vijf jaar geleden nog een goed plan, maar nu zeker niet. De huizenprijzen zijn torenhoog en je krijgt, zeker als je alleen bent, gewoonweg niet voldoende hypotheek. Huren is ook geen optie. Je verdient al snel te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en dan nog gelden er lange wachtlijsten. In de vrije sector kom je er helemaal niet tussen en bovendien betaal je een vermogen.’

Geen kant op

‘De huizenprijzen zijn zo hoog dat je als starter geen kant op kunt,’ ervaart ook Demi. ‘Mijn vriend en ik zoeken een koopwoning in de oude kern, maar voor een standaard eengezinswoning heb je al gauw zo’n drieënhalve ton nodig. En dan heb je nog een oud huis dat je helemaal moet verbouwen of zelfs slopen. Je betaalt dus in feite alleen voor de grond. Daarbij komt nog dat de materiaalkosten momenteel ontzettend duur zijn. Dat maakt een huis kopen dat helemaal moet worden gesloopt, helemaal onhaalbaar.’

Geen nieuwbouw

Volgens Nadine is nieuwbouw misschien nog de enige manier om aan een woning te komen. ‘Maar ook dan moet je maar afwachten of je voor een huurwoning lang genoeg ingeschreven staat of voor een koopwoning wordt ingeloot,’ zegt ze. ‘Bovendien heb ik begrepen dat het zeker nog vijf jaar duurt voordat ze in Volendam gaan bouwen. Dan zijn we bijna dertig. Zo lang wil je toch niet wachten?’

Sparen

Dat wachten heeft één ‘voordeel: er kan nog even flink worden gespaard. En dat is volgens de drie vriendinnen ook bittere noodzaak: ‘Je hebt steeds meer eigen geld nodig om een woning te kunnen kopen. Soms wordt er meer dan tien procent overboden. Dat bedrag kun je niet meenemen in een hypotheek dus dat zul je zelf moeten ophoesten.’ Demi, Shanna en Nadine omschrijven de huidige situatie als ‘vrij uitzichtloos’ maar blijven strijdvaardig. ‘We doen er alles aan om, liefst in Volendam, een woning te vinden,’ zegt Demi. ‘We hopen dat we toch aan een woning kunnen komen. Maar dat is eigenlijk een beetje hopen op een wonder.’

Nieuw coalitieakkoord geeft vertrouwen

De gemeente Edam-Volendam beslaat een oppervlakte van ruim 8000 hectare. Een flink oppervlak voor een relatief beperkt aantal inwoners van ca. 36.400. Vooral voor deze woningzoekenden is het van groot belang dat woningcorporaties een beroep kunnen doen op deze beschikbare ruimte.

Urgente situatie

Woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie hebben veel vertrouwen in de nieuwe coalitie. Fred de Boer, directeur-bestuurder van De Vooruitgang: ‘Hoe urgent de situatie is, hoor ik dagelijks vanuit de omgeving van mijn kinderen. Veel langer wachten is geen optie meer.’ Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie vult aan: ‘Samen met de Vooruitgang hebben we de handschoen opgepakt om de vorige én huidige coalitie in de gemeente Edam-Volendam te enthousiasmeren voor meer nieuwbouw. We zijn dan ook verheugd dat in dit akkoord de wil om te bouwen zo duidelijk aanwezig is.’

De Boer en Van Schaik besluiten: ‘Wij willen graag en dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen, hebben we laten zien met de nieuwbouw van de Friese Vlaak. Sociaal bouwen voor jonge mensen, ouderen en alles daar tussenin. Dat smaakt wat ons betreft naar meer.’

Bron: De Vooruitgang

Luchtfoto de Lange Weeren.