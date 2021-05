‘Eigenlijk is dit niet te doen; van twaalf tot zes, wat kun je dan?’

Horeca ontvangt gasten ‘met open armen’

De beperkte opening van terrassen is voor de horeca een ‘druppel op een gloeiende plaat’. Dit besluit is in de praktijk bijna onuitvoerbaar, omdat er zoveel bij komt kijken. Dat stelt de Volendamse horecavertegenwoordiger Jan Zwarthoed, die nog steeds vindt dat de regering te weinig meedenkt met ondernemers. Ondanks dat men nog niet blij is, zullen gasten wel weer met open armen worden ontvangen. Horecabedrijven deden samen investeringen om de dijk meer nostalgie te laten uitademen. Bij mooi weer kan het zomaar eens gezellig worden, zo verwachten de ondernemers. Uiteraard wel met inachtneming van de voorschriften, die naar men hoopt op een menselijke manier worden gehandhaafd.

Afgelopen week kondigde het kabinet versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Dit ondanks een toenemende druk op de gezondheidszorg. Het handelde daarmee in tegen het advies van het RIVM. De terrassen mogen daardoor beperkt weer open. Waarschijnlijk is deze versoepeling mede bedoeld als een tegemoetkoming aan ondernemers, maar niet iedereen ziet dit zo.

,,Eigenlijk is dit niet te doen. Van twaalf tot zes, wat kun je dan doen? Er mogen maar vijftig gasten plaatsnemen, terwijl er hier honderd kunnen zitten. Dan heb je nog te maken met het weer. Als het gaat regenen kun je dicht. Je gaat misschien weer wat verkopen, maar hier komt zoveel bij kijken. Voor maximaal vijftig man moet je keuken open, er moeten mensen bij het toilet staan en we moeten extra handhaven. Je moet in de gaten houden dat gasten hun mondkapje opdoen als ze naar de wc gaan. Dus voor een beperkt aantal bezoekers moet je zoveel personeel aan de gang zetten, dat het eigenlijk ondoenlijk is qua kosten en baten.”

‘Op je strepen

staan en bekeuringen

uitdelen, daar

schieten we niks mee op’

De beperkte openingstijden zorgen ervoor dat het aantal producten dat de horeca kan verkopen beperkt is. Voordat het serveren van diners kan beginnen, moeten terrassen alweer sluiten. ,,Gerechten à la carte zijn erg moeilijk om te verkopen. Wie gaat er nou overdag à la carte eten bestellen? Dus heb je alleen een lunchkaart en kunnen mensen een drankje nemen. Het is dus niet zo dat je hele bedrijf nu van start gaat, helemaal niet zelfs. Dit gaat een druppel op een gloeiende plaat zijn en daar moet je je wel erg voor inzetten. Hopelijk kunnen we over twee weken weer een uur of twee uurtjes langer openblijven.”

De horeca is zich bewust van het gevaar van het coronavirus. Maar twijfelt of beperkte openstelling besmettingen helpt te voorkomen ten opzichte van volledig opengaan. Zwarthoed: ,,Nu gaan we om 18.00 uur dicht. Dan zitten de mensen net lekker. Als wij dichtgaan, lopen ze waarschijnlijk naar Deen en gaan dan in een park of thuis zitten met z’n allen. Ik vind dat de regering te weinig naar de ondernemers, te weinig naar Koninklijke Horeca Nederland luistert. Afgelopen zomer hebben we bewezen dat we veilig open kunnen. Allemaal veiligheidsmaatregelen liggen klaar, maar de horecavereniging wordt niet eens uitgenodigd. Het is zo scheef als dat het groot is.”

Het is nog niet duidelijk hoe de regels worden gehandhaafd. Jan Zwarthoed hoopt dat de handhavers zullen meedenken en meewerken met de ondernemers. ,,We moeten goed met elkaar omgaan, op een menselijke manier. Op je strepen staan en bekeuringen uitdelen, daar schieten we niks mee op. Het zou mooi zijn als het op een gemoedelijke manier zou gaan. Laat iedereen in z’n waarde, laat ik het zo zeggen. Wij doen ons uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. We moeten dit met z’n allen doen.”

Het zal niemand verbazen dat de afgelopen tijd voor de horeca geen makkelijke was. De ondernemers in de sector werden steeds heen en weer geslingerd door verschillende nieuwsberichten. En de activiteiten waar men nog mee door kon gaan, waren vooral van symbolische aard.

‘We willen dat

er nostalgie op de

dijk zichtbaar zal zijn,

daarbij houden we het

thema visserij aan’

,,Het was kommer en kwel, dat is simpel”, vertelt Jan Zwarthoed. ,,Het wordt er natuurlijk niet beter op na een sluiting van zeven maanden. Afhaalmenu’s- en producten, dat is een druppel op een gloeiende plaat. De verkoop hiervan zet geen zoden aan de dijk. Het is alleen maar een soort teambuilding en je machines op gang houden. Je houdt ook nog een beetje contact met je gasten door een praatje met ze te hebben. Dat is wat er op het moment aan de gang is.”

Jan ziet het als een uitdaging om de moed niet te laten zakken. Met chagrijn schiet niemand iets op, realiseert hij zich. ,,Je moet ervoor waken dat je de motivatie niet kwijtraakt. En maar proberen om zo positief mogelijk te blijven. Anders kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Al gaat het slecht, dan moet je toch de moed erin houden, ook voor je medewerkers. Die zijn allemaal afhankelijk van ons. We vergaderen regelmatig om de situatie te bespreken en om te vragen hoe iedereen erin zit.”

De laatste versoepeling zou volgens het kabinet een eerste stap zijn in de ‘opening van Nederland’. De door haar gepubliceerde routekaart laat zien dat de horeca vanaf eind mei gasten weer binnen mag ontvangen. ,,We zien nu een heel klein lichtpuntje aan het eind van een ellenlange tunnel. Het is niet zo dat we deze versoepeling met gejuich ontvangen. Daarbij: het overleven begint voor ons zometeen pas. We moeten een hoop achterstallig geld betalen en dat zal niet meevallen. Corona zal daardoor voor ons nog voelbaar zijn als het leven voor grote delen van de bevolking alweer normaal is. De steunpakketten zullen straks ook wegvallen. Dan gaat het pas echt zwaar worden. We hopen daarom van harte dat de lokale bevolking ons zal blijven steunen.”

Tevreden met de situatie of niet, de horeca staat te popelen om weer gasten te verwelkomen. Aan hen ligt het niet. ,,We staan met open armen klaar, wel op afstand uiteraard. De terrassen zullen gerust wel vollopen als het mooi weer is. De loswal gaat er straks heel mooi uitzien. Er is geïnvesteerd in nieuwe parasols en andere dingen. We willen dat er wat meer nostalgie op dijk zichtbaar zal zijn. Daarbij houden we het thema visserij aan. Als mensen op het terras zitten, kunnen ze proeven: we zitten aan een mooie haven van een vissersdorp. We trekken samen op als horeca, er is een grote uniformiteit. Iedereen is bezig om er een succes van te maken en hopelijk gaat dit zijn vruchten afwerpen.”