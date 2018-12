Houten Kerstboom fraai versierd in DBC

Op de oproep in de Nivo van vorige week, voor speciale Kerstversieringen, daarop werd door Dora Kras, die als conciërge werkzaam is op het Don Bosco College, gereageerd. “Hier staat in de hal een houten Kerstboom en die is prachtig mooi versierd door de leerlingen van de school zelf. Het is echt een pláátje zo mooi”, vertelde ze.

En inderdaad, de DBC-kerstboom verdient het om speciaal in de Nivo vermeld te worden. Heel creatief zijn de leerlingen aan de slag gegaan om deze boom te versieren. Toen we maandag een foto schoten van de fraaie versiering, die prominent in de entreehal staat, kwamen een vijftal leerlingen van het DBC bij de kerstboom staan, die vertelden dat ze er ook aan meegewerkt hadden om de boom op te tuigen. De dames hebben in ieder geval eer van hun werk gehad.