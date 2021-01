‘Ik vond ook dat er weinig informatie werd gegeven’

Huisartsen overstag na aanvankelijke twijfels

Huisartsen worden naar verwachting in de komende weken gevaccineerd. Zij krijgen de inenting van een van hun collega’s. Waarschijnlijk wordt het onder andere hun opdracht om kwetsbare mensen die minder mobiel zijn aan huis te vaccineren. De Volendamse huisartsen Patricia Sombroek en Esther van Vlaanderen hadden aanvankelijk nog hun bedenkingen bij de snelheid van totstandkoming van de coronavaccins. Na het inwinnen van informatie werden ze overtuigd om hun medewerking te verlenen aan de vaccinatiecampagne.

Door Laurens Tol

Patricia Sombroek verwacht in de komende dagen een uitnodiging te ontvangen voor een inenting met een coronavaccin. Op dit moment zijn nog niet alle details bekend. Bijvoorbeeld over waar haar vaccinatie gaat plaatsvinden. ,,Wij verwachten binnenkort een oproep te krijgen. Of wij in sporthal De Beuk worden ingeënt, is nog niet zeker. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik kijk er wel naar uit om gevaccineerd te worden. Uit onderzoek blijkt dat het vaccin zeer effectief is. Wat het effect in de praktijk zal zijn, moeten we natuurlijk nog afwachten. Al is het iets minder dan de 95% die werd aangegeven, dan ga ik daar al voor. Dus laat maar komen, ik heb er vertrouwen in”, vertelt Patricia.