Hulpdiensten uitgerukt naar het Zuideinde

Maandagmiddag om 16.58 uur kregen de hulpdiensten de melding binnen dat er een kelder was ingestort met meerdere beknellingen in een woning aan het Zuideinde. Met vier politiewagens, twee brandweerwagens en ambulances werd met grote spoed uitgerukt.

Heel Volendam werd opgeschrikt door de loeiende sirenes. Op de plek des onheils aangekomen bleek er gelukkig niets aan de hand te zijn. Er volgde nog een grondige inspectie door de brandweer in de woning maar er werd niets aangetroffen.

De melding was door een verwarde vrouw gedaan. Het Zuideinde was tijdelijk met rood/witte linten afgezet en belangstellenden werden door de agenten op afstand gehouden. Toen bleek dat het loos alarm was, werd al snel het Zuideinde weer vrij gegeven voor het verkeer.