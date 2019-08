Hulptransport van Het Werkend Missieteam

Net voor de bouwvak vond er weer een hulptransport plaats vanuit het missiehuis van Het Werkend Missieteam aan het Slobbeland. Het was al voor de achttiende keer dit jaar dat er een transport plaatsvond van het missieteam o.l.v. Aaf Beers-Schilder.

De vrachtwagen was dit keer weer uit Oekraïne vandaan besteld en in Volendam bij het Missiehuis werd de truck bomvol geladen met hulpgoederen. Het meubilair van alle basisscholen in Volendam is vernieuwd. De ‘oude’ schoolstoelen, tafels, bureaus en kasten zijn door vrijwilligers van Het Werkend Missieteam uit de scholen opgehaald.

Voor het hulptransport naar Oekraïne zijn zo honderden schoolmeubels in de wagen geladen. Ook een grote hoeveelheid knuffels, speelgoed en verpakt voedsel, dat ingezameld is in Volendam, ging met het transport mee.