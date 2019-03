Mediator Floris Heuyerjans scoort 100% klanttevredenheid

‘Iedere scheiding is pas- en maatwerk’

‘Scheiden doet lijden’, wordt wel eens gezegd. Vaak is dit natuurlijk ook het geval, maar Floris Heuyerjans doet er alles aan om beide partijen tevreden huiswaarts te laten keren. Sinds november is de geboren Amsterdammer actief onder de naam Scheiden met Floris, daarvoor werkte hij bijna negen jaar onder een franchise keten. ,,Iedere scheiding is pas- en maatwerk omdat je telkens met andere mensen en belangen te maken hebt”, zegt de mediator. Floris helpt mensen aan de hand van een zorgvuldig uitgedacht stappenplan door het proces. Dat deze methode mensen goed bevalt, wordt bewezen op zijn website. Scheiden met Floris scoort gemiddeld een 8,8 en mag zelfs 100% klanttevredenheid noteren na bijna 120 beoordelingen.

Door Kevin Mooijer

Floris Heuyerjans is een bekend gezicht in Edam-Volendam. Al sinds dat hij hier, 26 jaar geleden, in de gemeente kwam wonen is hij als vrijwilliger betrokken bij verschillende verenigingen en instanties. De meeste mensen zullen hem kennen van zijn werk als radio-dj voor de L.O.V.E. en als jeugdtrainer van zowel de RKAV als FC Volendam. De mediator is zeer betrokken bij de gemeente en voelt zich verbonden met Volendam. ,,De nuchterheid die hier heerst, is me altijd goed bevallen, daarom ben ik ook blijven plakken”, zegt hij hier zelf over.

‘Eerlijke, respectvolle,

onpartijdige

scheidingsbemiddeling

en mediation’

Zoals op zijn visitekaartje te lezen is, draait het bij Floris om eerlijke, respectvolle, onpartijdige scheidingsbemiddeling en mediation. ,,Scheiden is natuurlijk een serieus en gevoelig onderwerp, maar het komt voor dat er tijdens een gesprek zowel een lach als een traan valt. Afhankelijk van de situatie probeer ik de juiste sfeer te scheppen, dat heb ik overgehouden aan mijn verleden als trainer in verandermanagement.”

Voor Floris is het belangrijk dat beide partijen na het gesprek met een goed gevoel richting huis gaan. ,,Het is mijn taak om de passende oplossing te vinden. De ene keer is dat wat moeilijker dan de andere, maar we komen er altijd uit.” In de negen jaar dat hij actief is als scheidingsbemiddelaar kijkt Floris nergens meer van op. ,,Het jongste stel dat ik geholpen heb bestond uit twee jongelingen van 21 jaar oud en het oudste echtpaar had een leeftijd van 75 en 76. Bijzonder hè?”

Scheiden met Floris is gecertificeerd ADR en MfN (familie) Registermediator. Ook is hij als High Trust mediator bevoegd om samen te werken met de Raad voor Rechtsbijstand.

Bezoek voor meer informatie www.scheidenmetfloris.nl of bel naar 06-51920457.