De tuin van Yvette en Rob

‘Iedereen raadde het ons af om echt gras te nemen’

Kenmerken: Onlangs aangelegd dus veel jonge plantjes en bomen, cortenstalen bakken en randen en geen enkele rechte lijn

Tijd kwijt aan onderhoud: Zo’n drie uurtjes per week

Door Leonie Veerman

Toen Yvette Tol (27) en Rob Tol (Foe) (27) vijf jaar geleden hun huis op de Broeckgouw kochten, viel hun keuze vooral op hun huidige woning vanwege de ruime kavel. ,,We wisten van tevoren al dat we een grote, groene tuin wilden”, zegt Yvette. Rob knikt: ,,Een volledig betonnen ‘achterstraatje’ komt op mij altijd wat kil en ongezellig over.”

Het stel heeft zich de afgelopen jaren eerst gefocust op het inrichten van de woning. ,,Vervolgens hebben we weer even flink moeten sparen”, zegt Rob. ,,Twee maanden terug is onze tuin eindelijk aangelegd en we zijn er echt ontzettend blij mee. Met het mooie weer van de afgelopen weken hebben we er al heel wat uurtjes in doorgebracht.” Yvette wijst op de robuuste eettafel voor de brede pui van het huis: ,,Als het even kan, eten we buiten.”

In hun omgeving reageerden mensen niet erg enthousiast wanneer Yvette en Rob hun plannen deelden voor een groene tuin, en specifiek voor een gazon. ,,Vrijwel iedereen heeft het ons afgeraden om echt gras te nemen”, zegt Rob. ,,Omdat het zoveel werk zou zijn. Maar ik vind het juist leuk om lekker even bezig te zijn in de tuin.”

Yvette vertelt dat Rob al van jongs af aan graag meehielp in de tuin van zijn vader. Rob: ,,Dat was niet eens zo’n gek grote tuin hoor, maar wel een hele mooie, met voorheen zelfs een Japans thema en een fontein. Daar heb ik mijn liefde voor tuinieren wel ontwikkeld.”

Voor het ontwerp van hun eigen tuin, hebben Yvette en Rob zich goed laten adviseren. Het resultaat is modern, maar toch opvallend gemoedelijk en gezellig. ,,Dit ligt met name aan de materiaalkeuze”, legt Rob uit. ,,Alle randen en bakken zijn van cortenstaal, een zeer roestig en buigzaam soort staal.”

Yvette vertelt dat het bij plaatsing nog helemaal zwart was, maar dat het roestproces het materiaal al na drie weken volledig koperkleurig maakte. Rob: ,,Je ziet het nog niet zo vaak in Volendam, maar wij vinden het prachtig. Het geeft de tuin een strakke uitstraling, maar omdat het in golvende lijnen aangebracht kan worden, maakt het de tuin tegelijkertijd ook zeer speels. Zoals je ziet heeft onze tuin geen enkele rechte lijn, alles loopt vloeiend in elkaar door.”

Yvette en Rob benadrukken dat de tuin nog in ontwikkeling is. ,,Als de plantjes eenmaal beginnen te groeien, zullen de bakken er wat weelderiger uit gaan zien”, zegt Yvette. ,,Ook de bomen moeten nog flink wat groeien. Zoals de leibomen achter in de tuin, op den duur zullen die wat meer privacy bieden. Rob wijst op de verhoogde vlonder en loungeset achter in de tuin. ,,Binnenkort wordt het schaduwdoek voor de overkapping ook nog geleverd, geen overbodige luxe met die hitte de afgelopen dagen.”

Zo groen als de tuin van Yvette en Rob is, zo kaal is hun ‘voorstraatje’ van hun nieuwbouwwoning op dit moment nog. ,,Die staat voor volgend jaar op het programma”, vertelt Rob. ,,En ook die wordt groen”, vult Yvette aan. ,,Waarschijnlijk ook weer met bakken van cortenstaal, zodat het mooi matcht met achterom.”