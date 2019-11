‘Al vroeg in de eerste set klapte en zong het publiek mee’

Iedereen wordt blij van ‘A Meezing Evening’

Vorige week zaterdag vond het evenement ‘A Meezing Evening’ plaats in de Volendamse zaal De Bühne. Deze muzikale avond werd georganiseerd door popkoor ‘Afslag Edam’, onder leiding van dirigent Frank Keijzer. Het koor pakte groots uit met een aantal gastartiesten en een liveband als begeleiding. Er werd gekozen voor een gevarieerd repertoire met soms uitdagend werk. Het doel was om het publiek te laten meezingen en het koor slaagde daarin. De reacties waren lovend na afloop.

Door Laurens Tol

Het koor heeft in Frank Keijzer een leider die op relatief jonge leeftijd al veel ervaring heeft in het dirigeren. Zijn eerste stappen op dit gebied zette hij bij ‘De Zangertjes van Volendam’.

Frank is naast dirigent ook toetsenist van onder andere ‘A Million Shoes’. Dit heeft als voordeel dat hij weet hoe muzikanten in een band werken. Hij kon daardoor tijdens het optreden in De Bühne een verbinding zijn tussen het koor en de begeleidingsband door dingen goed aan te geven. Dit was wel nodig bij bepaalde medleys waar veel tempowisselingen in zaten. Zo kwamen er bijvoorbeeld medleys voorbij met liedjes van André Hazes en Queen. Het is moeilijk om dit soort materiaal goed uit te voeren. Toch slaagden het koor en de band hier wel in.

Funky

Frank stelde de band samen en koos daarbij voor muzikanten uit zijn kennissenkring. Er zaten gerenommeerde mensen in, zoals toetsenist Sophie Anglionin. Zij kreeg ooit van zanger Waylon de bijnaam ‘Funky Sophie’. Waarom hij dat heeft gezegd werd duidelijk tijdens A Meezing Evening. Naast ‘funky’ spelen, kan ze ook smaakvol ballads begeleiden. Het is voor Afslag Edam een prestatie dat ze dit soort goede muzikanten hebben weten te strikken voor hun optreden.

Andere bandleden waren drummer Martijn Tuijp en gitarist Sander Tijburg. Sander is al vaker bij muzikale projecten in Volendam betrokken geweest. Afgelopen maart speelde hij bijvoorbeeld nog gitaar op een avond ter eerbetoon aan George Michael in de Jozef. Martijn Tuijp is natuurlijk een bekende naam in Volendam. Het is lastig om een koor te begeleiden als drummer, omdat het volume snel te hard is. Martijn was hier duidelijk van bewust en overstemde het koor nooit. Hij speelde geen noot te veel en drumde op een passende manier voor deze gelegenheid.

Rasentertainer

Voor het optreden koos het koor voor de gastartiesten ‘Neef’ Martin Veerman en Janina Greven. Martin staat bekend als een rasentertainer. In De Bühne deed hij die reputatie weer eer aan door zoals altijd een lach op het gezicht van het publiek te toveren. Hij bouwde een feestje met het geijkte ‘Sweet Caroline’, maar imponeerde ook met het meer gevoelige ‘Blijf Bij Mij’ in duet met Janina. Deze zangeres dwong respect af met haar uitvoering van ‘Go Like Elijah’, dat een feest moet zijn om te zingen met een volledig koor.

Afslag Edam bestaat uit enthousiaste zangers en zangeressen uit de regio. Het koor heeft naast Edamse ook Volendamse leden en repeteert in het buurtgebouw ‘De Singel’. Ze delen duidelijk de passie voor het samen zingen. Tijdens het optreden straalde het plezier ervan af. Het mooie van een optreden als A Meezing Evening, is dat iedereen er blij van wordt. Niet alleen de koorleden, maar ook het publiek. Al vroeg in de eerste set klapte en zong het mee. Door dit enthousiasme presteerden het koor en de muzikanten ook weer beter.

Kees Tol (Parre) praatte de avond aan elkaar. Zoals gebruikelijk deed hij dit met de nodige humor en gaf met zijn aankondigingen wat achtergrondinformatie bij de nummers. Na afloop van de toegift ‘With A Little Help From My Friends’ kregen het koor, de gastartiesten en muzikanten een daverend applaus. Daarna mengden alle deelnemers zich met het publiek voor een praatje en een drankje. Het zou nog lang gezellig blijven in De Bühne.