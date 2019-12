IJsbaan wordt gevuld met zo’n 10.000 kuub water

Zaterdagmorgen om 11 uur werd de kraan weer open gedraaid om het laagstgelegen deel van het Boelenspark te vullen voor de ijsbaan van IJsclub Volendam. Dit klusje wordt al vele jaren uitgevoerd door de drie vaste IJsclub-medewerkers Cor van ’t Hoff, zijn kleinzoon Thomas Schilder (van ’t Hoff) en Kees Tol (Jits).

Het was voor Cor van ’t Hoff de 55-ste keer dat hij de ijsbaan vult met water. De eerste keer was in 1964. Meteen na het opendraaien van de kraan sijpelde het water naar beneden. Drie dagen lang wordt zo’n 10.000 kuub water in de ijsbaan gepompt. En dan is het hopen op een vorstperiode zodat de jeugd na 2 jaar weer op natuurijs kan schaatsen.