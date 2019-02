IJsfilms van oud-Volendam in het Sint Nicolaashof

Dinsdagavond verzorgden vrijwilligers van het Volendams Museum een film/dia-avond in de kapel van het Sint Nicolaashof. Verschillende ijs-, schaats- en sneeuwfilms uit Volendams verleden werden op het beeldscherm vertoond via een beamer. De filmbeelden waren samengesteld door Kees Tol.

Er was veel animo voor want de kapelruimte in het verzorgingshuis Sint Nicolaashof was goed gevuld met bewoners en andere belangstellenden. Beelden van de strenge winters in 1947 en 1963, waarbij Volendam bedekt was met een dik pak sneeuw, waren te zien. Auto’s die over het ijs op het IJsselmeer reden en de fakkeltocht in 1963 en spieringvangst op het ijs werden belangstellend bekeken. Ook mooie beelden van schaatsen op de haven, het Brijkje en de sloten, trokken veel bekijks. De beelden werden van commentaar voorzien door Wim Keizer. In de pauze was er een optreden van Crelis Kes die zijn accordeon bespeelde.