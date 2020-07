Joey Veerman in De Kuip, de huiskamer, de Arena, voetvolley of op het Slob:

‘Ik ben altijd met de bal’

Alsof er geen verschil was. Zoals hij zich nog dagelijks met de bal door de huiskamer beweegt, zo simpel liet Joey Veerman het ook lijken, toen hij een half jaar geleden scoorde tegen Feyenoord. Alleen heette het decor toen De Kuip en zagen 46.000 toeschouwers hoe de 21-jarige Volendammer met een perfect uitgevoerde schijntrap en lichaamsbeweging Jens Toornstra en Justin Bijlow liet figureren in zijn briljante (zaalvoetbal)actie. In het debuutseizoen in de eredivisie manifesteerde de Heerenveen-speler zich in een paar maanden tijd uitstekend. Na Ziyech, Tadic en Bergwijn creëerde hij de meeste kansen, hij werd opgeroepen voor Jong Oranje, interesse uit binnen- en buitenland kwam op gang en hij leek in de race voor de Johan Cruijff Prijs, maar die (voor het Talent van het Jaar) werd niet uitgereikt vanwege de afgebroken competitie. Anders had hij een Cruyff Court in eigen dorp mogen neerleggen. Vandaag voert zijn zaakwaarnemer een gesprek met Heerenveen, dat zijn contract open wil breken en verlengen. ,,Ze willen het contract opwaarderen. En de afspraak ligt er dat ze niet opeens veel meer gaan vragen wanneer een club concreet wordt.”

Door Eddy Veerman

Onlangs bezocht hij, net als zijn FC-dorpsgenoten Alex Plat, Jari Vlak, Marco Tol, Gerry Vlak en Nick Runderkamp, een jeugdtraining bij RKAV Volendam. In het geval van de Heerenveen-speler waren dat de Onder 8- en Onder 9-selectie. Met de zevenjarigen deed hij mee met de skills en bij een positiespel stimuleerde hij bij de talentjes het ‘aannemen en direct spelen’. Hij vond het jammer dat de tijd er op zat. ,,Ik was de vrije man en die jongens deden het goed, het liep als een trein. Ik zie mezelf nog geen trainer worden, maar als je het enthousiasme van die kinderen ziet en dat ze tijdens zo’n positiespel ook steeds jou zoeken, dan vind ik zoiets écht leuk om te doen.”

iPad

Hij voelt en ziet wel dat de tijden veranderd zijn. ,,In mijn kindertijd zag je nog voetballende jeugd in veel buurtjes, dat zie je nu nog maar weinig. Achter het huis van mijn ouders ligt een veldje, waar nu gras heeft kunnen groeien omdat er niet meer wordt gevoetbald. Destijds voetbalde ik hier altijd met Marco Speijk en Lucas Stroek en later op het veldje tegenover het huis van Jari en Gerry Vlak. Tegenwoordig zitten kinderen vooral veel op de iPad of PlayStation. Dan kun je niet die extra uren maken. In onze tijd werden er ook extra dingen georganiseerd: Henk ‘van Puk’ en John ‘Oog’ gingen dan met dertig jongetjes op zondag het veld op. Kreeg je na afloop een Capri Sun en een snoepje, daar keken we altijd naar uit.”

Zijn moeder hoort het gesprek aan. ,,Joey is 21 jaar en er is niks veranderd. Sinds de Corona-tijd sliep hij weer vaker bij ons thuis en is hier weer een bal in de huiskamer aanwezig. Als hij dan even de deur uit is geweest en terugkomt, gaat hij meteen weer bezig met de bal. Ik leg ‘m net nog op zijn nachtkastje.”

Joey glimlacht. ,,Er ligt er ook één in de huiskamer in mijn appartement in Heerenveen. Als ik dan naar de wc ga, dan gaat-ie even mee onder beide voeten, maak ik wat overstapjes, ook als ik uit de wc kom. Als ik hier in Volendam ben, hoor je vaak ‘mooi leven’. Maar ik ben altijd met een bal. Hooghouden of andere handelingen, de hele dag met die bal bezig. Dat balgevoel met twee benen, dat komt echt niet vanzelf.”

‘Als ik dan naar

de wc ga, dan gaat

de bal even mee

onder beide voeten,

maak ik wat overstapjes,

ook als ik uit

de wc kom’

Foto: Joey Veerman enkele weken geleden, met de JO8-2 en -3 van RKAV Volendam.