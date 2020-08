Liefde is… Voor Wim & Monique is iedere dag een verrassing

‘Ik moet hem nog elke dag kneden’

,,Waarom we na 53 jaar nog steeds samen op de bank zitten? Omdat iedere dag opnieuw een verrassing is”, lacht Monique. ,,Als Wim wakker wordt, vraag ik of hij lekker geslapen heeft, wat we gaan eten en vraag ik mezelf af wat deze dag in hemelsnaam weer zal brengen?”

Door Jan Koning

,,We hebben namelijk geen idee wat de dag zal brengen”, vertelt Wim Runderkamp. De telg van de (wereld)beroemde slagersfamilie ziet er gesoigneerd uit. Geflankeerd door zijn beeldschone vrouw Monique laat hij weten dat het leven hem toelacht. ,,Het is wel altijd leuk en wij zeggen altijd ‘bij ons kan het gas wel uit’. Wat wil zeggen dat we heel makkelijk zijn. Iets waar bijvoorbeeld onze schoondochter Marga heel erg aan moest wennen. Die was altijd heel erg van het plannen, terwijl de plannen bij ons van het ene op het andere moment kunnen wijzigen. Ook al staat het eten al letterlijk op het gas. Maar ze is blij dat ze het nu een beetje leert.”

Seks

Waar de plannen tegenwoordig regelmatig wijzigen, was Monique vroeger vastberaden om zich aan een plan te houden. ,,Geen seks voor het huwelijk. Dat is ook de reden waarom Wim het meerdere keren heeft uitgemaakt in onze verkeringtijd.” Wim: ,,Om de seks, inderdaad”, lacht hij, ondeugend als hij is. ,,Monique kwam uit een nogal religieuze familie met drie nonnen en een missionaris. Leuk allemaal, maar ik kon het er niet uitzweten. Dus ging ik met een ander.” Monique: ,,Ik was in die tijd zo bang gemaakt door mijn vader en moeder, dat ik dacht dat wanneer Wim aan me kwam, ik direct zwanger zou zijn. ‘Dus kijk in Godsnaam uit.’ Tijdens onze eerste date – dat was in de bioscoop aan de Julianaweg – pakte hij mijn duim vast en begon ik helemaal te gloeien. Of toen we een keertje op het strandje bij Willem Honing aan het vozen waren en dat hij met zijn natte zwembroek tegen de mijne aan was gekomen. Ik was ervan overtuigd dat ik zwanger was geraakt. Zo erg was het.”

Futuristisch

Vier jaar lang is het aan en uit, tot ze uiteindelijk op jonge leeftijd al besluiten te trouwen. Wim werkt op dat moment al in de slagerij bij zijn vader. Monique: ,,Ik werkte eerst nog als gezinsverzorgster bij mensen thuis. Vijf dagen in de week, terwijl Wim in de slagerij werkte. Dat was in die tijd al best progressief. De vrouwen bleven meestal thuis en zorgden voor de kinderen. Een van mijn vriendinnen vroeg zichzelf zelfs af of Wim het niet in z’n eentje kon verdienen.”

Na een aantal jaar nam Wim de zaak over van vader Cor en ook Monique maakte de overstap en begon te werken bij Slagerij Runderkamp. Ze zou er bijna veertig jaar werken en zag, samen met Wim, dat de kinderen het stokje overnamen. Wim: ,,We zijn ontzettend trots op onze kinderen Niels en Sandra en er staan er inmiddels nog een aantal klaar om de lijn van slagers voort te zetten. Wat we vooral ontzettend knap vinden – en wat ons vervult met trots – is dat ze binnen een paar jaar het hele bedrijf hebben getransformeerd van een traditionele slagerij naar een iets futuristisch waar een ander niet eens bij op zou komen. En het werkt. Het werkt zelfs zo goed, dat we de winkel in De Stient zo snel mogelijk volgens hetzelfde concept willen inrichten.”

Uitgenodigd

Na tientallen jaren vol werkplezier in de slager genieten Wim en Monique inmiddels van hun welverdiende pensioen. ,,Hoe wij onze dagen vullen? Met praten over vakanties. Iedere week met als doelstelling om iedere maand een keer op vakantie te gaan”, lacht Monique. ,,We zijn overigens niet van die wereldreizigers hoor. We houden het binnen Europa en zijn gek op fietsen. We gaan ook vaak naar Zakynthos, in Griekenland. Daar hebben we mensen ontmoet. Een Nederlandse vrouw die met een Griek getrouwd is. Dat zijn inmiddels kennissen geworden en daar zijn we al een paar keer geweest. We zijn zelfs uitgenodigd voor hun huwelijk, het dopen van de kinderen en het Paasfeest. Dat is wel iets unieks. We zouden dit jaar in het voorjaar weer naar Griekenland gaan, naar drie eilanden, maar dat ging niet door vanwege Corona. Dus hebben we met de fiets – en de boot uiteraard – alle Waddeneilanden bezocht. Van Texel tot Schiermonnikoog met iedere keer twee dagen op een eiland. Eigenlijk zou je een dag langer op een eiland moeten blijven, maar het was fantastisch!”

Een prachtig avontuur voor het echtpaar dat volgend jaar hun 50-jarig huwelijk zal vieren. ,,Dit keer geen groots avontuur, maar gewoon lekker een weekje op vakantie met het gezin.”