Elisa Wolters en Glamping Life in Noord-Portugal

‘Ik was klaar met het drukke bestaan in Nederland’

Wolters, het klinkt niet echt Volendams en dat is het dan ook niet. ,,Zeker niet”, begint Elisa. ,,Mijn moeder is een échte Volendamse, maar mijn vader komt oorspronkelijk uit Den Haag. Ik ben dus een bodywarmer, maar heb wel mijn leven lang in Volendam gewoond.” Tot vijf jaar terug, toen ze naar Portugal vertrok om daar een vakantiehuis te kopen.

Door Jan Koning

,,Een vakantiehuis inderdaad”, gaat Elisa verder. ,,Toen ik daar echter een jaar niet naar toe kon reizen, besloten we om het te verhuren. Dat ging zo goed dat ik voorstelde om verder te gaan in Portugal.” Wat voor concept wilden ze? Wat wilden ze gaan bouwen? Huisjes, Pipo-wagens? Het waren vragen die door haar hoofd raasden en dus besloot Elisa om wat campingbeurzen af te gaan. ,,Hier kwamen we campinglodges tegen waar we direct helemaal verliefd op werden. Alles met natuurelementen, houten palen, canvas en het paste perfect in het decor van noord-Portugal. Het begon hier vijf jaar terug ook net een beetje op te komen.”

,,We zijn begonnen met twee lodges die we door een Nederlands bedrijf hierheen hebben laten verschepen. Neergezet en alles vervolgens zelf gedaan. Alles zelf aangelegd. Alle tuinen, plantjes gestekt, echt alles zelf doen. Je moet ook wel redelijk handig zijn en het is niet zo dat je er aan moet beginnen met €10.000,- à l a Ik Vertrek. Want dat gaat ‘m gewoon niet worden.”

Noeste arbeid

Vijf jaar is ze inmiddels al in Portugal. Na veel investeringen en noeste arbeid draait Casa Fontelheira, een luxe glampingresort met verwarmd zwembad, als een tierelier. ,,Als je iets met heel je hart en veel passie doet, komt het uiteindelijk goed. Dat blijkt maar weer. Wat betreft het hoofdseizoen zitten we zelfs tot en met 2021 al bijna helemaal vol. Er is hier ook gewoon heel veel te doen. Naast de natuur ook de outdoor avonturen voor de jongeren. Raften, canyoning, ziplining en nog veel meer. We verzorgen ook veel trouwerijen. Uiteraard vanwege de geweldige setting, maar ook omdat het betaalbaar is.”

Waar Elisa in het begin nog regelmatig naar Volendam terugging, is dat inmiddels steeds minder geworden. ,,Als ik terugkom, vind ik het heerlijk om mijn vader en moeder weer even te zien. Voor hen is het natuurlijk niet makkelijk. Ze hebben al twee dochters verloren en de laatste zit vervolgens in Portugal. Alleen voor hen en om mijn zus en oudste zoon te zien, kom ik nog terug, maar voor de rest hoef ik in principe niet meer terug.”

In totaal heeft Wolters drie zoons. Deze hebben allemaal de avontuurlijke genen van moeders geërfd. ,,Bart, mijn middelste zoon, woont in Londen. Al een paar jaar inmiddels. De jongste, Co, woont sinds drie maanden ook hier in Portugal. Omdat hij het ook zat was in Nederland. Hij werkt hier op de camping en kijkt naar uitbreidingen. Max heeft een viswinkel in Nederland, maar die heeft al aangegeven dat hij ook ooit naar het buitenland wil. Wie weet maken we er wel een familiebedrijf van”, lacht ze.

Puur natuur

,,Wat Portugal voor mij zo mooi maakt? Wakker worden door de geluiden van vogels, kippen of wat hondjes. Puur natuur, zuivere lucht en dan het uitzicht. Het verveelt nooit. Helemaal omgeven door groen, bergen en natuur. Met zo’n uitzicht voel ik me echt een gezegend mens. Als ik nu terugkijk, denk ik bij mezelf; ‘waarom heb ik dit niet twintig jaar eerder gedaan?’ Aan de andere kant heeft het blijkbaar zo moeten zijn. In Nederland werk je jezelf zeven slagen in de rondte, boks je op tegen materialisme, de regelwetgeving, de snelheid van het leven en de groepsdruk. Daar was ik helemaal klaar mee. We werken zeven maanden en nemen vervolgens genoegen met iets minder. Dat is volgens mij de sleutel. Genoegen nemen met minder, maar kiezen voor meer kwaliteit van leven.”

Nu alle investeringen achter de rug zijn, heeft Elisa ’s winters – nadat alle herstelwerkzaamheden verricht zijn – tijd om zelf te gaan reizen. ,,Het leven in Portugal is een stuk goedkoper waardoor we wat geld hebben kunnen sparen. Dat is echt heel fijn. Vorig jaar zijn we naar Botswana geweest voor een safari en dit jaar staat Thailand op het programma. Daar kijk ik ontzettend naar uit.”