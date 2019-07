In de Nivo van vandaag, 10 juli 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat.

• De vrijwilliger maakt het verschil bij VluchtelingenWerk

• Column Santax: Elektrische auto de pineut!

• Op de plecht: Ur Moet Wet An Mankeere

• Raad gaat samen met College op zoek naar ‘bezuinigingen’

• Unanieme steun voor amendement VVD tot inzet meer bussen naar Amsterdam Centraal

• Carola en Annie trekken weer een blik talenten open bij Zangcoaching PX

• Na beladen Afghanistan-missie helemaal thuis in Volendam

• Werken aan Compromis parkeerkwestie Oude Kom

• Volendamse zwemmer vergroot zijn kansen op deelname aan de Olympische Spelen

• Zussen en vriendinnen blikken terug op het bijzondere leven van Ries van Rijn

• Burger en Karregat vertellen over de jungle die toptennis heet

• Gedurfde stap leidt Rob Mostert naar Edison-winst

• Micha en Vince breken lans voor tafeltennis

• Baanbrekend proces Glasaal Volendam zorgt voor financiële uitdaging

• Verzorgd wonen Friese Vlaak uniek in zijn soort