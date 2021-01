In de Nivo van vandaag, 20 januari 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Jari en Joey naast en tegenover elkaar

• Santip: Compensatie transitievergoeding (deel I)

• Onderhoud Rijksmonument Damsluis Edam uit 1795 van start

• Giséla geeft traumatische ervaring – van aanval door olifant – een positieve wending

• Liefde is... Freek en Agnes waren op slag verliefd

• Wilde haren, gouden jaren: Evert ‘Jash’ Veerman: de stille kracht achter de schermen

• Restaurant De Koe in Volendam 40 jaar lid van KHN

• Kinderopvang Berend Botje helpt scholen bij noodopvang

• Geef vandaag voor de kerk van morgen

• Luchtvaartmedewerkers kijken hoopvol naar de toekomst

• Huisarts Symen Tol kiest ervoor om bij ‘niet risico personen’ niet te vaccineren, want:

• Kledingwinkels volledig over op online

• Wat stond er in je rapport? Ed Guyt

• Komst botterwerf bijna definitief

• Ringen om Volendam: Sanna Veerman staat te popelen na roerig jaar