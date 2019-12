In de Nivo van vandaag, 24 december 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Raadsleden en College uitgenodigd op 4 januari te helpen opruimen

• GroenLinks: ‘Investeer eens in andere zaken dan asfalt’

• 75 Jaar vrijheid: Angstige avonturen voor vissers in oorlogsjaren met aardappelen varen

• Gemeenteraad wil chaos en ‘drama’ bij reconstructie Julianaweg voorkomen

• Melany schrijft hoofdstuk in boek ‘Communicatie zonder frustratie in het onderwijs’

• Frans Keijzer brengt oorsprong Top 2000 liedjes in kaart

• Afscheid nemende directeur Trimaran: ‘Ik ben een échte westerling geworden’

• BP Tankstation Molenaar na 47 jaar verkocht

• Joey Tol werkte zich in de nesten en schulden, met gokken op sportwedstrijden

• De Zangertjes bestaan in 2020 zestig jaar

• Mervin Smit is helemaal op zijn plek in Zwitserland

• Noodlot treft reizende Volendammers in Afrika

• Cursus ‘In Veilige Handen’ biedt sportverenigingen uitleg en tips

• Gelukkig met nieuwe levensritme

• Een authentieke én moderne burgermoeder

• Nederland praat weer over het Volendamse voetbal