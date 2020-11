In de Nivo van vandaag, 25 november 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Effecten van LEF zichtbaar

• Beleggingscolumn: Een Democraat of Republikein, wat is beter voor de beurs?

• Eerste paal geslagen voor het Gymsportcentrum

• RKAV Volendam-voorzitter ten tijde van tweede coronagolf: ‘Regelingen zijn druppels op gloeiende plaat’

• De stichting Toeristisch en Ondernemers Platform is een feit!

• Trots op ome Lou om wie hij is

• Stanley Plat zet na ommekeer grote stap richting het leven als muzikant

• Plan De Botter ‘drastisch aangepast’

• SWDV Advocaten onderscheidt zich met gespecialiseerde dienstverlening aan lokale ondernemers

• Liefde is… Gerrit en Saskia waren op slag volwassen

• Nieuw cultureel jongerenblog gaat vrijdag van start