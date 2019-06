In de Nivo van vandaag, 26 juni 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

In de Nivo van de ze week o.a.:

• Sport & Health Center JSC Toptraining: Sporten met de juiste begeleiding!

• ’s Werelds nieuwste rockster heet BLANKO

• Bijzondere apotheose van tweede 3JS-hoofdstuk in openluchttheater Caprera

• Volendammerdag: ‘Zet je hul op en kom naar de dijk!’

• Ondernemers luiden noodklok over parkeerbeleid Oude Kom

• Officiële opening Kirchhoff Fysio vestiging bij TV Dijkzicht

• Mobiele Dagdienst Odion trotse eigenaar van nieuwe gesponsorde auto

• Het eigendomsrecht van PX gaat weer over naar de gemeente

• De Big Green biedt mineraalvol, zuiver drinkwater en een kalkvrije woning

• Vrijdag info-avond voor supporters FC Volendam in Jozef

• Nieuwe Rabobank-directievoorzitter wil klanten beter met elkaar verbinden

• Alex Tuijp, the fighting gentleman

• Richard Hansen, geadopteerd in Zeist, opgegroeid in Volendam

• Sint Vincentiuskerk ook komende jaren geregeld in de steigers