In de Nivo van vandaag, 3 november 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• De Sint & Kerstactie 2021 start op vrijdag 5 november!

• Vissersstek Edamse Zuidervesting eindelijk opgeknapt

• Personeel Deen van Baarstraat neemt emotioneel afscheid

• Lezers die schrijven: Bebouwing Maria Goretti: het is nog niet te laat

• Woninginrichting Aanhuis opent prachtige ‘XL-belevingswinkel’ in Purmer

• Spectaculaire onthulling beeld Veenus in Etersheim

• Alex Plat en Jari Plat strijden tegen elkaar met Volendam en Emmen

• Politie geeft adviezen om autodiefstal te helpen voorkomen