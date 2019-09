In de Nivo van vandaag, 11 september 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat.

In de Nivo van deze week o.a.:

• Heeeel veeeel kerremusfoto's ;-)

• Aan leerkrachten geen gebrek in Volendam

• Column Zusson: Katers lopen in het steegje

• Ga mee met de Heen en Weer en support Mell en Blanko!

• We moeten van het gas af; waarom, wanneer en wie betaalt?

• Schokland en de Schokkerdag

• Bedrijf in Beeld: Een vliegende start

• RKAV Volendam is ‘Club van de Week’ en gaat voor extra voorzieningen G-team

• Derde plaats Drumband & Showgroep “Edam” op Internationaal Concours in Duitsland