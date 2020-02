In de Nivo van vandaag, 5 februari 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Volendam telt meer (jonge) mannen dan vrouwen

• Gymsportcentrum voor zomer 2021 opgeleverd

• Bedrijf in Beeld: Van Nek Osteopathie opent tweede behandelkamer

• Lijst Kras: Bebording in de Oude Kom al tijden een chaos

• Nieuwe omgeving, nieuwe gezichten en nieuw ritme voor Car Mar-bewoners

• Ondernemers hebben vrede met paaltjes in Stationsstraat

• Verzakt schoolpein De Koningsspil heeft acuut probleem met toiletten

• Lijst Kras: De derde ontsluitingsweg komt nu eindelijk echt in zicht!

• Michelle Cooper rent dit jaar de marathon van Chicago voor KiKa

• Hoog “Oh Ja” gehalte bij ‘De Beatshow’ in PX

• 75 Jaar vrijheid: Hoe gingen we de oorlog in?

• DBC-wetenschappers in de dop maken kennis met academische wereld