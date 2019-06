In de Nivo van vandaag, 5 juni 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Inschrijving voor verzorging Vierdaagse is nog mogelijk

• Zondag KAJ-toernooi

• Definitief geen RKAV Zondag-1 meer

• Bewoners Groenland willen vrachtwagens weren

• Op de plecht: Auw Je Mooi, Aiedam

• Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijks Waterstaat

• Dijkondernemers slaan handen ineen voor ‘enorme upgrade’

• Gerard Kemper: Van de Giro en de Tour naar ambulancebroeder

• Coachpraktijk Ban Pé wil mensen met autisme helpen aan beter leven

• Rabobank-leden verdelen € 100.000 over verenigingsleven

• Musicaldebuut voor Noa Staubach en Anouk Winkelaar

• Dirk Tuip speelt in op nieuwe generatie, droomt en denkt groot