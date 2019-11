In de Nivo van vandaag, 6 november 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Zware vertraging dreigt voor dijkversterking Markermeerdijken

• Dandelion presenteert nieuw album vrijdag in Paradiso

• Stenen tegen Mariabeeld gegooid

• Van donderdag t/m zondag Vogelshow in PX van “De Spotvogel”

• Trambrug wordt in 2020 grondig gerenoveerd

• VVD: Terecht dat parkeerkritiek serieus genomen wordt

• Wijkraad De Oude Kom: Participatieproblemen 2

• VD|80: Paniekvoetbal parkeerregels Oude Kom

• Energie en synergie groot bij Filantropisch Orkest

• Radio Dwars: plaatjes draaien voor en door muziekliefhebbers

• Derde plaats voor Marit Beets op Miss Cosmopolitan World verkiezing

• Edam-Volendam in de race voor organisatie Special Olympics

• Volkstuinvereniging Tuinvreugde sluit seizoen af met oogstfeest

• Robert Jan Kwakman is de drijvende kracht achter nieuw kankermedicijn in Nederland

• De ’Evergreen Top 1000 Live’ zet Volendam nog steviger op de kaart

• Open discussies tijdens ledenvergadering Vereniging Huurders Volendam