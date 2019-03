In negen weken tijd bouwt JWM Bouw woning op de Edammerweg

Henk Kroon (van Gees) van JWM Bouw timmert volop aan de weg. Kortgeleden werd de laatste hand gelegd aan het grote bedrijfspand van KIVO Plastic Verpakkingen aan de Parallelweg. Tot volle tevredenheid is deze klus uitgevoerd.

Meteen daarna is JWM Bouw begonnen met de sloop en nieuwbouw van een woning aan de Edammerweg. In opdracht van Paul Smit (Koet) wordt hier een nieuwe woning gerealiseerd. Na de sloop en het funderingsweg, is de staalconstructie opgebouwd. Afgelopen vrijdag werd in één dag tijd het complete dak met twee dakkapellen prefab geplaatst. Hierbij werd een hijskraan van Mick Kraanverhuur ingezet om de dak-onderdelen op hun juiste plaats te hijsen, waarna deze bevestigd konden worden. De planning is dat over 3 weken de woning opgeleverd kan worden.