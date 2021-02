“Indrapoera” op 25 februari weer open

Het geheel nieuwe Chinees-Indisch Restaurant “Indrapoera” gaat op donderdag 25 februari weer open. De vertrouwde gerechten kunnen dan weer op de oorspronkelijke plaats afgehaald worden. Nieuw is dat er een sushi-bar aan toegevoegd wordt.

Na de brand op 28 juli 2016 moest “Indrapoera” sluiten en op 1 augustus 2017 ging het tijdelijke afhaalrestaurant aan de Parallelweg open. Nu krijgt het bekende restaurant een geheel nieuw onderkomen op de plaats waar het voorheen gevestigd was.

De zaak wordt gerund door Sie Weh Lim en haar partner Wei Wei Cheng en haar moeder Yunmei Chen. In eerste instantie gaat eerst het afhaalrestaurant open. Als de gedwongen sluiting door de coronamaatregelen achter de rug is, gaat ook het restaurant open met ‘all you can eat’-concept.