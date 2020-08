Indrukwekkende eerbetoon aan Klaas Veerman (Does)

Maandagmorgen om 10.00 uur was er een indrukwekkend laatste eerbetoon van de Marken Express voor Klaas Veerman (Does). Hij is op 12 augustus op 57-jarige leeftijd overleden. Zijn leven lang maakte Klaas met de boten van de Marken Express als kapitein de overtocht tussen de havens van Volendam en Marken.