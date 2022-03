Indrukwekkende viering Stille Omgang en inzegening

Ongeveer 125 mensen waren zaterdagavond in de Vincentiuskerk aanwezig voor de Stille Omgang (Mirakel van Amsterdam) en voor het startschot van de Kruiswegwandeling 2022. Pastoor Van de Weide uit Sneek – Sneek heeft in navolging van Volendam ook een Kruiswegwandeling – ging in de H. Mis voor samen met pastoor Stomph.