Indrukwekkende Wereldlichtjesdag in Stolphoevekerkje

Jaarlijks op de tweede zondagavond in december worden wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te herdenken. De kaarsjes zorgen wereldwijd, tijdzone na tijdzone, voor een golf van licht die de aarde overspoelt. Een moment van bezinning, herkenning en troost in een tijd die bol staat van feestelijkheden rondom Sinterklaas en Kerst.

In het bomvolle Stolphoevekerkje vond zondag ook weer een samenzijn plaats in het kader van Wereldlichtjesdag. Hier werden kaarsen aangestoken voor de overleden kinderen en mooie woorden gesproken. Geranne Tuijp, Lisa Mooijer en Marco Koning verzorgden de muzikale omlijsting en brachten o.a. het lied ‘Precious Child’ ten gehore dat speciaal is geschreven voor Wereldlichtjesdag.