Informatieavond over de energietransitie

In het Vergadercentrum te Edam vond donderdag een bijeenkomst plaats over de energietransitie. Van 18.00 tot 20.00 uur kon men hier terecht met vragen over het thema: “Samen op weg naar een duurzame samenleving”.

Enkele professionals op dit gebied waren present. Hier kon men vragen aan stellen en ideeën aandragen. Ook de raadsleden konden er terecht, want om 19.30 uur was er in het Vergadercentrum tevens een Raadsplein van de gemeente Edam-Volendam. Over de stand van zaken met betrekking tot de vorderingen rond de energietransitie kon men zich hier laten voorlichten.

Om 18.00 uur ging de inloopavond TransitieVisieWarmte van start en meteen al druppelden de eerste belangstellenden naar binnen. De inloopavond had als motto: Laat u informeren en denk mee. De energietransitie is immers al begonnen!