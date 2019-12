Informatieavond voor ontwikkeling bouwplan Oude Seinpaal

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft de gedachte ontwikkeld om op de plaats van de oude sporthal De Seinpaal, aan de Westerven, zo’n vijftig woningen te gaan bouwen. Voor het binnenhalen van informatie werd maandag in de kantine van Tennisvereniging Dijkzicht een bijeenkomst gehouden die georganiseerd werd door De Vooruitgang in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam.

Alle omwonenden waren voor deze avond uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een mogelijk invulling en ontwikkeling van dit bouwproject. Er waren veel belangstellenden gekomen. Het plan is om een mix van starterswoningen te bouwen op de plek van de Oude Seinpaal. Na informatie verstrekt te hebben werden de aanwezigen in 3 groepen verdeeld om te brainstormen over 3 onderdelen van het project: 1) Volume, 2) Stijl en 3) Invullen omgevingsruimte.