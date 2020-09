Beleef de hypermoderne gamingwereld bij H20 Esports Campus

Instituut voor de nieuwe generatie

In Purmerend is de afgelopen jaren stilletjes aan een vooruitstrevend project van internationale omvang gewerkt. Twee panden – waarin voorheen een middelbare school en een sporthal zaten – zijn omgetoverd tot een state of the art tech- en gamingcentrum. Met onder meer het grootste esports stadion van het land, een opleidingscentrum voor esporters en ‘tekkies’, de meest moderne horeca faciliteiten en alles, maar dan ook álles wat de gamingwereld te bieden heeft is het H20 Esports Campus uniek in Nederland. Aan het roer van het ambitieuze esports en tech instituut staat Dirk Tuip. ,,Hoewel de deuren van H20 pas sinds begin dit jaar open zijn, durven we nu al te zeggen dat we aan de vooravond staan om een internationale speler te worden.”

Door Kevin Mooijer





Op een kwartiertje rijden van Volendam waan je je in de Europese versie van Silicon Valley. H20 Esports Campus is landelijk gezien de eerste in zijn soort. ,,Qua concept zijn we internationaal gezien zelfs uniek”, begint de Volendammer. ,,Voor mijn werk bij FacilityApps reis ik de hele wereld rond en ik merkte dat ik overal gigantische esports stadions en evenementen aantrof. In Azië, Amerika, maar dus ook Duitsland zijn duizenden toeschouwers aanwezig bij de grootste gametoernooien. Het was een kwestie van tijd voor in Nederland ook een centrum opgericht zou worden, dus besloot ik maar de eerste te zijn.”

Inmiddels biedt H20 in Purmerend een indrukwekkende 10.000 m2 aan gaming ruimte. Onder de vlag van H20 Esports Campus opereren de meest uiteenlopende onderdelen. ,,Het zijn allerlei verschillende aspecten uit de tech- en esportswereld die een gezamenlijk doel voor ogen hebben: het ontwikkelen en opleiden van talenten die een passie hebben voor gaming en esports. We beschikken over de faciliteiten om gamers op te leiden tot professional. Onze coaches bieden de juiste begeleiding die vereist is bij de ontwikkeling tot ware esporter. Naast de vaste begeleiding die H20 verzorgt worden regelmatig workshops gegeven door bekende esporters, YouTubers en influencers. Sommige van die jongens zijn hier kind aan huis. Wij zijn ervan overtuigd dat esports uiteindelijk zal uitgroeien tot een Olympische Sport en wij zullen de esporters opleiden.”

‘Wij zijn ervan

overtuigd dat esports

uiteindelijk zal

uitgroeien tot een

Olympische Sport en

wij zullen de

esporters opleiden’

Op basis van het abonnementsprincipe dat men gewend is van de sportschool of club, kun je bij H20 Esports Campus lid worden. ,,De mogelijkheden zijn oneindig. Van gezellig met andere gamers samen spelen, tot de grootste, live-broadcasting toernooien kijken en van het geven van een kinderfeestje tot een opleiding tot professioneel gamer of tech-professional, alles is mogelijk bij H20. Een goede start voor gamers is in ieder geval alvast lid te worden van the Omen Gaming Club die vanaf 2 oktober dagelijks geopend zal zijn van 16.00 tot 22.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur.”

Wie voet zet in het Rabo Esports Stadium, het eerste gamingstadion van Nederland, zal zijn ogen uitkijken. Een speciaal ontwikkeld, gigantisch podium prijkt aan het einde van de immense zaal. De LED verlichting en HD schermen van bioscoopformaat zorgen voor een oogverblindend geheel en de zwaargewicht geluidsinstallatie maakt de beleving compleet. Het is de hemel voor gamers. Schuin naast het podium bevindt zich het commentatordek met daarop ruimte voor de verslaggevers en 26 camera’s. Weer daarnaast is het VIP café te vinden dat gerund wordt door Danny van Noorden. De gezellige bar doet denken aan tv-sets als die van Veronica Inside en het Formule 1 Café. Net buiten het stadion is de regisseurskamer te vinden, met ruimte voor een crew tot wel vijftien personen. De imponerende zaal wordt niet alleen gebruikt voor evenementen met gaming doeleinden, maar is tevens voor bedrijven in te zetten voor productpresentaties, keynotes, conferenties of grootschalige vergaderingen.

,,Hoewel het stadion ingericht is om speciale, grootschalige toernooien te hosten, biedt het de rest van de tijd de ruimte en mogelijkheden om allerlei andere gerelateerde activiteiten te ondernemen. Een greep uit het aanbod: H20 Esports Experience Tour, VR-Gaming, F1 Racing Sim Experience, Gaming vakantiekampen, Zwift competities, bootcampen, kinderfeestjes, bedrijfsuitjes (teambuilding met esports), vrienden/groepsuitjes en vrijgezellendagen.”

‘De combinatie

tussen tech,

onderwijs en gaming

heeft de toekomst’

,,Kinderen groeien al jaren op met gamen. De eerste Game Boy stamt bijvoorbeeld al uit 1989 en sindsdien komt er ieder jaar wel een nieuwe console op de markt. De combinatie tussen tech, onderwijs en gaming heeft de toekomst. We merken dat de behoeften van de jeugd heel snel innoveert en daar springen wij met H20 Esports Campus op in.” Vanwege Dirks achtergrond in de topsport is hij continu op zoek naar de verbinding tussen bewegen en gaming. ,,Bij kinderfeestjes integreren we steevast een toernooitje op de interactieve schermen waarbij je met een fysieke bal of puck punten kan scoren door op de juiste plek op het scherm te mikken. Uiteraard blijft het hier niet bij en behoort een ronde Fortnite Fiesta, Minecraft Masters, een Rocket League of FIFA feestje ook tot de mogelijkheden. We kunnen zelfs wedstrijden drone vliegen houden in het stadion!”

De ruimte is gevuld met talloze vormen van elektronisch vermaak. Van racegames met heuse sturen en gaspedalen tot VR-Gaming ruimtes waar je met een Virtual Reality bril en backpack de nieuwste games speelt en van een speciale ruimte waar je een stoomcursus tot YouTuber krijgt tot de finale op het gigantische scherm van het hoofdpodium spelen. Niets is te gek bij het vooruitstrevende H20 Esports Campus.

H20 Esports Campus beschikt over 10.000 m2 ruimte. ,,We hebben nog een aantal ruimtes beschikbaar voor de verhuur. De enige vereiste is dat de bedrijven die de ruimte betrekken een aanvulling zullen zijn op het gaming, tech en onderwijs principe dat we hier naleven.”

H20 is druk bezig met met de samenstelling van het team. ,,Er zullen posities beschikbaar komen op alle gebieden. Van horeca tot de gaming begeleiders en alles daartussenin.” Voor meer informatie over de openstaande vacatures of de huur van een ruimte op de campus kun je contact opnemen met Anne van der Kolk via: anne@h20.gg