Bedrijf in Beeld

Interieuradvies op maat bij Tase Wonen & Slapen

Je huis moet aanvoelen als een thuis. Nu meer dan ooit is de inrichting van je huis zeer belangrijk. Het moet voor jezelf aanvoelen als een plaats waar je tot rust komt en waar je jezelf kunt zijn. Samen je interieur uitkiezen kan heel erg leuk zijn. Kijken waar jullie overeenkomsten en verschillen in smaak liggen, om vervolgens een prachtige inrichting samen te stellen.

Maar wat als je nu totaal geen idee hebt wat je wilt of jullie er samen niet uitkomen? Daar speelt Tase Wonen & Slapen nu handig op in met interieuradvies op maat.



Interieuradvies van styliste Monique Zwarthoed

“Door de invloed van woonprogramma’s op TV en prachtige foto’s op social media zijn mensen steeds meer bezig met het totaalplaatje”, vertelt Ronald Plat van Tase. “Wij kregen steeds meer vragen over het inrichten an sich, onze klanten zijn steeds meer op zoek naar een geheel. Onze styliste Monique heeft verschillende opleidingen en cursussen gevolgd voor interieurstyling en kan voor onze klanten nu dat totaalplaatje in een schets of 3d-voorstelling vertalen. Dit helpt onze klanten om echt voor zich te zien hoe de meubels die zij in de winkel aanschaffen er uiteindelijk in hun huis uit gaan zien.” Monique bevestigt: “Juist door het visueel te maken, gaat een interieur leven”.



Interieurschets op maat

Op de vraag hoe zo’n interieursessie nu precies werkt, antwoordt Monique: “Allereerst wil ik weten om welke ruimte het gaat. Wil je graag een nieuwe inrichting in de woonkamer of de slaapkamer? Het kan allemaal. Vervolgens ga ik samen met de klanten kijken waar hun interesses liggen, welke stijl ze leuk vinden en de kleuren waarmee we kunnen werken. Ik maak dan een schets in het programma Sketchup. Dit is een prachtig programma waarmee we 2D-schetsen of 3D voorstellingen kunnen maken, zodat de klant echt kan zien hoe de inrichting wordt met de meubels die zij mooi vinden. Bij de vervolg afspraak presenteer ik deze 3D voorstelling of 2D schets en laat ik zien hoe de inrichting wordt. Dit is afhankelijk van het pakket waar de klanten voor hebben gekozen.”



Is er ook ruimte voor eigen ideeën?

“Natuurlijk gaan we als eerste kijken waar de klant van houdt”, vervolgt Monique. “Welke stijl vinden zij zelf mooi? Eigen ideeën zijn dus juist heel belangrijk. Vandaaruit adviseer ik hoe deze stijlen samen te voegen zijn of hoe we de wensen van de klant kunnen aanvullen om er een echt thuis van te maken. Het is dus altijd erg belangrijk dat de klant met eigen ideeën komt. Daar begint eigenlijk alles mee.”



Twee soorten interieuradvies

Het is bij Tase Wonen & Slapen nu mogelijk om twee soorten interieuradvies te krijgen. Ronald legt uit: “Wij hebben een premium- en een deluxe adviessessie. Bij de premium adviessessie wordt er een 2D-schets gemaakt van de ruimte die ingericht moet worden. Monique neemt dan samen met de klant de mogelijkheden door. Tijdens de deluxe adviessessie wordt een 3D voorstelling getoond van de inrichting. Daarbij maakt Monique ook een advies over de styling, kleurkeuze en zelfs een lichtplan als dat gewenst is. De deluxe adviessessie is heel uitgebreid en vooral voor klanten die echt niet weten wat ze willen of hoe ze hun stijlen op elkaar aan kunnen laten sluiten.”



Online een afspraak maken

Monique sluit af: “Wanneer je interesse hebt voor een interieuradvies sessie kun je een afspraak maken via onze website www.tasewonen.nl/interieuradvies. Even bellen naar Tase Wonen & Slapen op 0299-363773 kan natuurlijk ook. Samen plannen we dan een afspraak in om te kijken welke adviessessie het beste bij jullie situatie past. Ik heb er zin in!”