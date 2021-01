Interne verbouwing kantoor HSB Bouw

Momenteel vindt een grootscheepse interne verbouwing plaats van het kantoor van HSB Bouw aan het Slobbeland. Allereerst wordt flink de slopershamer gehanteerd. Vóór het kantoorgebouw staan containers die gevuld worden met sloopmaterialen.

Het interieur van het HSB-kantoor wordt totaal vernieuwd. De plafonds en vloeren worden vervangen en er komt deels een andere indeling. Het centraal gelegen eikenhouten traphuis in het kantoor, gaat er ook uit.

Er komt een nieuwe moderne trap voor in de plaats. Tevens komt er nieuwe ventilatie in het gebouw en een koelwarmte-systeem zodat het kantoor energiezuinig wordt. De grondige verbouwing zal nog enkele maanden in beslag nemen.