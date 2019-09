Intersell verlengt sponsorcontract met FC Volendam

Vrijdagavond werd in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend door Bob Lauwers, een van de directieleden van bouwbedrijf Intersell en Martijn Molleman van FC Volendam. Het betrof de verlenging van het contract met één jaar.

Intersell is rugshirtsponsor van Jong FC Volendam en heeft in het stadion boardingreclame. Intersell is een ervaren bouwer die actief is op diverse vakgebieden van de bouw en richt zich voornamelijk op renovatie en onderhoud.

Na de ondertekening overhandigde Martijn Molleman een ingelijst certificaat van het contract aan Bob Lauwers. Intersell is al vijf jaar sponsor van Jong FC Volendam dat in de 2e divisie speelt.