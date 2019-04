iPad-cursus van de KBO succesvol afgesloten

Voor de tweede keer werd door de KBO afdeling Edam-Volendam weer een iPad-cursus georganiseerd. De eerste was in 2017 en die werd in een klaslokaal van de J.F. Kennedyschool gegeven.

Hier hebben toen zo’n 40-tal KBO-leden aan meegedaan. Vanwege het grote succes werd er dit jaar weer een iPad-cursus opgezet door Carla Stein, die deel uitmaakt van het bestuur van de KBO.



Haar zoon Marco Stein en de kleinkinderen Mike, Kevin en Denise verzorgden de zeven lessen in de activiteitenruimte van Het Tulpenhof. Aan de 7 lessen namen tussen de 25 à 35 senioren deel en voor hen kent het werken met de iPad nu geen geheimen meer en de ‘knoppenvrees’ is overwonnen. Afgelopen zaterdag was alweer de laatste iPad-les.