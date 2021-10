Bedrijf in beeld:

ItaliaSi brengt het beste van Italië naar Volendam

Langs de Meerzijde wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een klein stukje Italië. Voortgekomen uit hun gedeelde passie voor Italië hebben Mariska Butter, haar vader Piet en Anja Zwarthoed met haar man Kees van den Berge de krachten gebundeld. Het resultaat mag er zijn: een prachtige, gezellig aangeklede conceptstore aan de rand van het Doolhof. Vanaf 28 oktober brengt ItaliaSi het beste dat Italië op gebied van food én non-food te bieden heeft naar Volendam.

Door Kevin Mooijer





Van exclusieve, heerlijke Italiaanse delicatessen tot een rijk assortiment bestaande uit bijzondere objecten en elementen voor het interieur. Met dank aan hun achtergronden konden Mariska en Anja hun droom om een conceptstore in hun thuisdorp te openen verwezenlijken. ,,In onze gloednieuwe showroom laten wij zien wat Italië te bieden heeft”, vertelt Mariska. ,,Wij merkten dat er op gebied van food en interieur nog een hoop winst te behalen viel in de regio. En met ItaliaSi is dat gat gedicht. Samen hebben we een selectie gemaakt van de beste, mooiste en lekkerste producten uit de Italiaanse regio’s Lombardije en Piemonte, en dat is straks allemaal te bewonderen in onze gloednieuwe conceptstore.”

Achter de schermen drukt Mariska Butter haar klantenkring al op het hart dat ItaliaSi losstaat van White Label Interior, haar andere onderneming. ,,ItaliaSi is een conceptstore en dus geen standaard interieurwinkel. We gaan een assortiment doorvoeren dat met grote regelmaat wordt aangevuld. Anja en ik gaan gemiddeld acht keer per jaar naar Italië om nieuwe producten te testen en proeven. Over het interieuraspect kan ik alvast verklappen dat we echt prachtige elementen en geuren hebben. Ik zou iedereen willen uitnodigen om het zelf te komen beleven.”

‘Anja en ik gaan

gemiddeld acht keer

per jaar naar Italië

om nieuwe producten

te testen en proeven’

Anja kan Mariska’s uitspraak beamen. ,,Het leuke is dat we alle producenten persoonlijk kennen. Over ieder product dat we aanbieden kunnen we dingen vertellen, van de achtergrond tot bijvoorbeeld de ingrediënten. Omdat we meerdere keren per jaar daadwerkelijk bij de producent over de vloer komen, weten we van de hoed en de rand. En de persoonlijke band die we met de producenten hebben, heeft geresulteerd in het feit dat wij de exclusieve importeur van deze heerlijke producten in Nederland zijn.”

ItaliaSi wordt een feest voor de zintuigen. ,,Op de delicatessenafdeling van onze conceptstore vind je fantastische producten uit Piemonte en Lombardije. Van prachtige wijnen tot verse truffels en van heerlijke, Italiaanse koffie tot alle denkbare ingrediënten voor authentieke pasta’s. Bij de ingrediënten om zelf gerechten te maken krijgt men een QR-code, waarmee een video wordt geopend van een chef-kok die precies laat zien hoe het gerecht gemaakt dient te worden. En voor de mensen die minder tijd hebben verkopen wij verse pasta’s.” Bourgondisch aangelegde mensen kunnen hun hart ophalen bij ItaliaSi. ,,Om de beleving compleet te maken gaan we kookworkshops, wijncursussen en bijvoorbeeld workshops kerststukken maken hosten. Uiteraard met echte Italiaanse chefs en sommeliers.”

‘We gaan kookworkshops,

wijncursussen en

bijvoorbeeld workshops

kerststukken maken hosten.

Uiteraard met echte

Italiaanse chefs

en sommeliers’

De exclusieve ItaliaSi producten lenen zich perfect om als relatiegeschenk of kerstpakket samengesteld te worden. ,,In de conceptstore hebben we een speciale hoek gecreëerd voor het samenstellen van pakketten”, klinkt Anja enthousiast. ,,Alles is mogelijk, maar één ding staat vast: bij ItaliaSi maken we een uniek pakket dat bij iedereen in de smaak zal vallen.” Mariska en Anja tellen de dagen af tot donderdag 28 oktober. De mensen die het niet meer af kunnen wachten kunnen alvast een kijkje nemen op de website www.italiasi.nl. ,,We hebben ontzettend veel zin om onze liefde voor Italië over te brengen naar Volendam. En uiteraard willen we iedereen van harte uitnodigen om langs te komen in onze gezellige conceptstore. Voor Sint- en kerstpakketten kun je een afspraak maken via mail info@italiasi.nl of via het contactformulier op de website, de Italiaanse koffie staat klaar!”

ItaliaSi

Meerzijde 8

1131 ZX Volendam

www.italiasi.nl