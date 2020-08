‘De wereld van gamers en game-ontwikkelaars is een hele sociale laag’

IT’er gemeente werkt samen met ‘briljante game-ontwikkelaar’

Louis Stroek (38) bezit zo’n vijftienhonderd videogames. De Volendammer hoort daarmee te weten hoe een goed spel in elkaar zit. Veertien jaar geleden begon hij zijn hobby te combineren met zijn vak als IT’er. Louis bood zich aan om te gaan helpen met de totstandkoming van games én met succes. Hij testte er inmiddels al vele en ziet zijn feedback verwerkt in de eindproducten. Het laatste spel waarin hij honderden uren stak, kwam begin deze maand wereldwijd uit. Als dank kreeg de gameliefhebber in dit spel ‘Imperiums: Greek Wars’ een eigen personage.

Door Laurens Tol

‘Gamen' heeft in sommige kringen niet de beste reputatie. Sommige jongeren zouden er te veel tijd aan besteden en daardoor andere vaardigheden minder goed ontwikkelen. Bij Louis daarentegen ontstond door het uitoefenen van zijn hobby juist een interesse in IT. Hij koos voor de studie ‘Bedrijfskundige Informatica’ en na het behalen daarvan nog voor een korte opleiding in ‘3D- animatie en modellering’. Dit met als doel om games te gaan maken. Na deze opleiding kwam hij uiteindelijk bij de gemeente Edam-Volendam terecht. Inmiddels is hij adviseur en teamleider van zo’n tien mensen. De interesse voor het ontwikkelen van spellen en het gamen zelf, die bleef echter aanwezig.