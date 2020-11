Liefde is...

Jaap en Frannie hebben het altijd gezellig gehad

,,Op z’n goddelijke voorkomen natuurlijk”, lacht Frannie als gevraagd wordt wat haar zo aantrok in Jaap. ,,Ik heb zelfs nog achter z’n gat aangelopen.” Waar Jaap op is gevallen? ,,Nou… Dat gatje van Frannie mocht er ook wel zijn…”

Door Jan Koning





,,Onze eerste kus was in het steegje bij Lou Stroek achterom”, vertelt Frannie. ,,Ik weet nog dat ik een hoed op had.” Jaap: ,,Mijn lot was daarna direct bezegeld. Vanaf dat moment zat ik aan haar vast. Ik had natuurlijk nooit kunnen bedenken dat ik bijna zestig jaar later nog steeds aan haar vast zou zitten, haha!”

Bijna zestig jaar samen, waarvan vijftig jaar getrouwd. ,,Afgelopen zaterdag om precies te zijn”, aldus Frannie. ,,Het was op de dag dat hier de landelijke intocht van Sinterklaas werd opgenomen. Met Mies Bouwman toen nog.” Voor het zover is, hebben Jaap & Frannie Kwakman eerst acht jaar verkering. Jaap: ,,Een mooie tijd. In het begin zat ik nog op zee en dus zagen we elkaar alleen in het weekend. Dan gingen we op zaterdag vaak naar Willem Binken. Oergezellig altijd.”

Frannie: ,,Ik wilde ook op zondag uit, maar Jaap lang niet altijd. Die moest op maandag namelijk weer de Noordzee op en dan was-ie niet altijd op z’n best. Hij had – vooral in het begin – ontzettend last van zeeziekte en als we dan wel aan de rol waren gegaan, had-ie er altijd flink spijt van.”

Het trouwen blijkt uiteindelijk een ‘moetje’. ,,Ze heeft me in de val gelokt”, lacht Jaap. Franny: ,,We hebben het één keer gedaan in die acht jaar verkering en het was gelijk raak. Ik hoor mijn schoonmoeder nog zeggen: ‘Jaaaa, dit is de schuld van die van de Reus. Dit zit niet in onze Jaap. Waargebeurd’.” Wiens schuld het ook is geweest, negen maanden verder komt hun dochter Margret ter wereld. Na Margret, volgen Afra en zoon Jaap, die later furore zou maken met 3JS. ,,Als je dan denkt dat je ze goed hebt opgevoed, komen ze vervolgens met aanhang thuis.”

Jaap: ,,Vooropgesteld, onze schoondochter Jenny ‘Bun’ is van goud, maar die twee schoonzoons van ons. Daar hebben we nog wel effe wat mee te stellen gehad. We kunnen er een hele bijbel over schrijven. Zo kwam schoonzoon Jan Zoetebier altijd hier langs vanuit de kroeg op zaterdagnacht. Onze Afra lag allang thuis op bed op de Barkentijn, maar hij stond hier dan te bonken in het raam. Dan wilde hij even een bakkie koffie drinken en een lift naar huis van Fran.”

Frannie: ,,Ik lag altijd al wakker – want ik wist wat er ging komen – en ging dan op m’n ‘duster’ naar beneden. Soms was ik het wel eens zat en dan werd ik boos op hem. Wat denk je? Dan pakte-ie me op en hing-ie me aan m’n duster aan de kapstok.”

Jaap: ,,Niet denken dat we over Piet Kemper – die getrouwd is met onze Margret – geen verhalen weten hoor. Die ging eens de dijk op met vrienden. Ik hoor Fran nog zeggen, alsof ze het aanvoelde komen, ‘doe je wel voorzichtig?’ Staat Margret ’s nachts volledig in paniek voor het raam; ‘Help, Piet z’n oor is eraf!’ Was-ie met z’n vrienden van de dijk afgesprongen en bleef hij met z’n oor ergens aan haken. Die hing nog aan een velletje. Zes weken voor de bruiloft. Hij staat dus met een half oor op de trouwfoto’s en als je goed naar z’n oor kijkt, zie je het nog steeds.”

Uiteindelijk houden Jaap en Frannie toch van allemaal even veel en vooral van hun zeven ‘bloedjes van kleinkinderen’. Samen hebben ze prachtige herinneringen gemaakt die ze ophalen vanuit hun huis aan de Molenweg. ,,We zitten hier toch op een geweldige stek?”, gaat Jaap verder. ,,Het is hier altijd de zoete inval geweest. Heel wat mensen zijn de trap opgelopen. Vooral in de tijd van Jen Rog was onze zoon Jaap altijd bezig met opnemen van muziek, op z’n kamertje. Je kunt wel zeggen dat het succes hier allemaal is ontstaan.”

Ook voor een gezellig ‘avondje’ wisten vrienden, vriendinnen en de familie het huis aan de Molenweg wel te vinden. Frannie: ,,We hielden wel van een feestje op z’n tijd. Dat is eigenlijk ons hele leven zo gebleven.” Jaap:,,Het hele gezelschap – de kinderen en schoonkinderen – past ook gewoon goed bij elkaar. We hebben wel wat oergezellige avondjes samen gehad. Onze schoonzoon Piet zei het van de week toevallig nog. Dat-ie die toch wel heel erg mist. Het is gewoon een klotetijd momenteel.”

Ondanks dat er momenteel weinig te feesten valt, genieten Jaap & Frannie nog volop van het leven. Frannie: ,,Ik denk dat ik niet meer bij hem weg ga, hoor. Die laatste jaartjes hou ik het nog wel vol.” Jaap (lachend): ,,Ik moet er nog even goed over nadenken. Twijfel nog een beetje.” Frannie: ,,Erge gek! Je bent stapelgek op me.” Jaap: ,,Nou oké, daar heb je ook wel gelijk in.”