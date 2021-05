Liefde is…

Jaap en Jolanda; twee zielen, een gedachte

Ze zijn 8 juni 2021 al 35 jaar getrouwd, maar hebben daarvoor ook al een beetje ‘gescharreld’ samen. Jaap Tol en Jolanda Tol-Runderkamp bewijzen dat gelijke zielen het heel goed kunnen vinden samen.

Door Jan Koning





,,Ik ben de jongste uit een gezin van elf kinderen”, begint Jaap. ,,Mijn oudste zus Monique is getrouwd met Jolanda’s oudste broer Wim. Dus wij kenden elkaar al van kleins af aan. We speelden wel met elkaar. Indiaantje en zo. Ja, later werd dat eeeuuhh… Indiaantje.” Jolanda: ,,Naarmate we ouder werden, kregen we dezelfde vriendengroepen. We zaten in dezelfde tent en gingen later naar dezelfde bar, ’t Blokhutje. We pasten wel eens samen op, maar er speelde toen nog niets.”

Jaap: ,,Op het moment dat ik geen zin meer had in school, ging ik naar haar broer toe – mijn huidige zwager Wim – en vroeg ik of bij hem mocht werken. Ik wilde geld verdienen, was klaar met leren. Dat vond Wim helemaal goed. Jolanda werkte daar toen ook en we werkten vaak samen op maandag. Dan was ze op zondag weer dronken geweest en had met een of andere jongen gezoend. Waarop ik altijd zei: ‘Dat is geen goeie jongen voor jou. Mij moet je hebben. Ik ben de allerbeste voor jou’.” Jolanda wil er eerst nog helemaal niets van weten, maar Jaap blijft stug volhouden. Tot op een keer Jolanda zo’n ernstige kater en zo’n rotgevoel heeft overgehouden aan de dag ervoor, dat ze overstag gaat. Jaap: ,,Vanuit het niets zei ze: ‘Jaap, ik ga met jou’. Dus stond ik daar met een mond vol tanden. Ik had er altijd een beetje de draak mee gestoken en nu stond ik echt voor het blok. ‘Geen geintjes meer’, zei ze. ‘Ik ga echt met jou.’ Sprakeloos...”

Nog voor dit bewuste moment had het stel, dat later twee dochters – Beppie & Monique - zou krijgen, al eens gekust. ,,Wij moesten in die tijd nog allebei vlees ‘uitbenen’ op school. Op het moment dat je The Stones in De Kuip kreeg – in 1982 was dat geloof ik – zei ik tegen Jo ‘weet je wat we doen? Degene die het snelste uitbeent, krijgt van de ander een kaartjes voor het concert.’ Ik was uiteraard de snelste en dus heeft Jolanda mijn kaartje betaald, haha.” Jolanda: ,,En dus zijn we met een hele groep Volendammers in een bus naar De Kuip gereden. Daar aangekomen, zaten we op het gras. Prachtig weer. Flessen ‘prik’ mee en daar hebben we voor het eerst écht met elkaar gezoend.”

,,Toen was ze natuurlijk al een beetje verliefd op me”, lacht Jaap. ,,Ja tuurlijk”, gaat Jolanda verder. ,,Het was een stoere bink met van die brede schouders en brede armen van het uitbenen. En hij was altijd heel gezellig. Ik wilde echter nog wat andere smaken proeven, haha! Was toch wel een beetje ondeugend. Ik was er gewoon nog niet helemaal over uit, wilde me nog niet binden. Toch gaf hij niet op. Kwam-ie weer de Blokhut in met een flesje parfum. ‘Kijk Jo, deze is voor jou.’ Hij was me gewoon aan het omkopen.” Jaap: ,,Of het me veel geld heeft gekost? Kost nog steeds geld”, lacht Jaap. ,,Ik zag van de week een quiz op televisie. De presentator vroeg aan een deelnemer wat hij met het geld wilde doen als hij zou winnen. Zegt-ie: ‘nou, mijn vrouw heeft een operatie nodig. Ze heeft een gat in haar hand’. Ik heb er smakelijk om gelachen.”

Na het trouwen, betrekken Jaap & Jolanda hun huis boven de slager in de Van Baarstraat. Daar blijkt dat Jaap – net als zijn vrouw – ook een ondeugende kant heeft. ,,Ik hou wel een beetje van rollenspellen. Dus in die tijd had je Harry Vermeegen op televisie met ‘buurvrouw, lust je een kopje koffie.’ Dus ik zeg: ‘Jo, dat gaan wij ook doen. Dan ben ik ramenlapper en klop op de ramen.’ Als ik echter iets doe, wil ik het goed doen. Niet half. Dus ging ik buiten in de goot staan in de Van Baar en klop op het raam. Wat denk je? Komt ze aangelopen en doet het raam op slot en de gordijnen. Ik hoop tot op de dag van vandaag nog steeds dat niemand me gezien heeft.”

Jolanda: ,,Jaap Klooitje!!”, klinkt er door het huis, maar de twee kunnen er heerlijk om lachen. ,,We lachen heel veel samen. Houden van dezelfde dingen, denken hetzelfde en hebben echt nooit ruzie.” Jaap: ,,Je hoort wel eens dat tegenpolen elkaar aantrekken, maar ik denk dat wij absoluut bewijzen dat gelijkgestemden het ook ontzettend leuk kunnen hebben.” Jolanda: ,,We hebben het ook echt goed gehad samen. Het allermooiste wat wij hebben bereikt, is dat we het bedrijf – dat mijn ouders hebben opgebouwd – nu kunnen overdragen aan onze dochter Beppie en onze neef Cor. Daar kan ik echt emotioneel van worden.” Jaap: ,,En dan kunnen wij het wat rustiger aan doen. Lekker eten, mooie reizen maken, genieten van de tijd met onze kinderen en kleinkinderen.”

Jolanda: ,,En er is een dingetje wat ik altijd heb gezegd. Een goede kennis van ons van weleer ging altijd in zo’n nare maand hier zoals februari een maand naar Gran Canaria. Dan liet ze haar vriendinnen, kinderen en familie af en toe een weekje overkomen. Dat is iets wat wij ook willen en waar we absoluut niet te lang mee gaan wachten. De laatste weken hebben eens te meer laten zien hoe oneerlijk het leven soms is en dat het plotseling voorbij kan zijn. Daarom willen we zoveel mogelijk genieten nu het nog kan en we nog vitaal zijn. En daar gaan we zo snel mogelijk mee beginnen.”