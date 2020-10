‘Al ben je het er niet mee eens, pas je nou even aan’

Jaap Kwakman werd geveld door coronavirus

Mensen uit alle geledingen van de bevolking kunnen worden besmet met het coronavirus. Zo werd afgelopen week ook 3JS-gitarist Jaap Kwakman erdoor geveld. Enkele dagen voelde hij zich behoorlijk ziek. Gelukkig waren de gevolgen bij hem niet ernstig. De heersende pandemie raakt hem niet alleen fysiek. Als gevolg van de coronamaatregelen raakte Jaap met zijn collega’s een groot deel van het normale aantal optredens kwijt. Ondanks dat hij hiervan baalt, begrijpt hij dat de overheid tot harde maatregelen is gekomen.

Door Laurens Tol





Aan de eettafel in zijn huis praat Jaap over zijn ervaring met Covid. Hij heeft een vermoeden waar hij besmet raakte, maar heeft er geen zekerheid over. ,,Natuurlijk weet je het nooit precies. Maar ik denk dat het gebeurde in het gezelschap van een aantal mensen. Tijdens een etentje vermoed ik. Daar was iemand die het virus al had, maar nog geen symptomen had. Zo gaat dat. Maar je kunt het ook oplopen in de supermarkt. Waar je besmet raakt, weet je nooit zeker”, vertelt Jaap.

Het is voor Jaap moeilijk te zeggen of ziek zijn door een coronabesmetting anders voelt dan door een griep. De vooraanstaande muzikant zegt met die laatste aandoening gelukkig nooit te maken te hebben. ,,Ik ben echt nooit ziek. Ik heb ook nog nooit griep gehad. Donderdag kwam ik terug uit België en de maandag daarop stond ik nog te ‘suppen’ op het Markermeer. Dat is met een surfplank, staand voortbewegen over het water. De dinsdag erna kreeg ik een raar soort pijn in mijn nek. Mijn vrouw Jenny zei meteen: ‘Moet je je niet laten testen?’. Eerst zwakte ik het nog wat af. Maar later begon ik ook verkouden te worden. Nog steeds kon ik het niet geloven. We leven op dit moment vrij afgezonderd en met 3JS komen we natuurlijk bijna nergens. Maar op woensdag was ik mijn reuk en smaak kwijt. Dat was wel een teken aan de wand.”

Quarantaine

Het verliezen van twee belangrijke zintuigen was voor Jaap de aanleiding om zich te laten testen. De dagen erna namen de klachten in hevigheid verder toe. ,,Ik kreeg een heel rare spierpijn. Het leek meer op een zenuwpijn in mijn gewrichten. Maar ze zeggen dat je dit met griep ook soms hebt. Ik wil het helemaal niet erger maken dan het is. De donderdag erna begon de koorts. Die liep op een gegeven moment op van 39,5, tegen de 40 aan. Toch lag ik geen moment in bed, ik werkte meestal gewoon door. Op het moment dat de koorts heftig was, nam ik wel paracetamol maar kon ik weinig meer doen qua muziek. Uiteraard zat ik al die tijd in quarantaine, net als mijn gezin.”

Jaap bleef tijdens het ziek zijn thuis vaak bezig met muziek. Al waren de omstandigheden voor prettig muziek maken op een gegeven moment niet meer ideaal te noemen. ,,Koorts leidt flink af. Maar verder bleef het eigenlijk beperkt tot griepklachten, afgaande op mensen die daar verstand van hebben. Alleen merkte ik wel dat mijn longen pijn deden. Toen ik ziek was, moest ik vaak hoesten als ik inademde. Mijn longen waren dus wat geïrriteerd. In tegenstelling tot wanneer je verkouden bent, dan voel je meer je keel. Nu voelde ik echt m’n longen.”

Jaap benadrukt dat hij niet zwaar onder zijn virusbesmetting geleden heeft. De gevolgen zijn beperkt gebleven. Toch hielden ze hem ruim een week bezig. ,,De eerste symptomen begonnen op dinsdag. Vanaf dat moment bleef ik tien dagen in quarantaine. Op de laatste dag daarvan had ik de indruk dat ik geen klachten meer had. Vreemd genoeg kreeg ik de nacht daarop nog heftige spierpijn. Die kwam niet meer terug en toen was het ook echt weg.”

‘We moeten er nu

wat mee en dit

op een zo menselijke

manier proberen op te lossen'

Al bleven Jaaps ziekteverschijnselen beperkt, hij ontkent niet de ernst van de gevolgen die het coronavirus wereldwijd met zich meebrengt. Daarnaast is het volgens hem voor het eerst dat het huidige medialandschap grote invloed heeft op een crisis. Jaap denkt dat de sociale media een grote rol spelen. ,,Mensen worden meer dan ooit heen en weer gegooid van mening naar mening. Als er dan al twijfel is zoals nu, dan ontstaan er twee of meer kampen. Vergelijk het met een finalewedstrijd van FC Volendam voor de nationale beker. 10.000 Volendammers in het stadion in het oranje, en 250 Volendammers in het thuisvak met het tenue van de tegenpartij aan schreeuwend voor de tegenpartij omdat ze het niet eens zijn met de opstelling van Wim Jonk. Dat helpt niet”, zegt Jaap met een glimlach.

,,We doen het voor de mensen die zodanig ernstige klachten ontwikkelen dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dat kunnen er zovelen worden dat de zorg oververhit kan raken.”

De 3JS-gitarist past zich graag aan om dit te voorkomen. Al raken de virusbeperkende maatregelen hem ook. ,,Natuurlijk ben ik ook weleens boos. Ons bedrijf, om het zo maar te zeggen, is nu slapende. Ik baal daar uiteraard stevig van. Toch moeten we ons erbij neerleggen. Sommige mensen stoppen met het volgen van het nieuws over het virus en dat begrijp ik. Ik volg het nog wel. En wat ik daaruit haal, is dat mensen die er echt verstand van hebben zeggen: ‘We weten het niet’. Dat maakt mij in ieder geval bescheiden om hier iets zeker over denken te weten.”

Jaap hoopt dat de coronamaatregelen een gunstige uitwerking zullen hebben op het aantal besmettingen. De laatste maanden kon hij met 3JS weer mondjesmaat optreden. Met de nieuw aangekondigde regels is spelen voor een groot publiek voor even uit beeld geraakt. Persoonlijk kan hij de komende tijd gelukkig nog overleven. Maar hij vreest voor grote nadelige gevolgen voor de cultuursector. Iedereen zal volgens hem nog even moeten doorbijten. ,,Het is het even laten varen van je principes en het denken om een ander. We doen dit uiteindelijk om de basisvoorzieningen die we hebben in dit land, waaronder goede zorg overeind te houden. Zoals de overleden manager Jaap Buys zou zeggen: ‘Het geval ligt’… . We moeten er nu wat mee en dit op een zo menselijke manier proberen op te lossen.”

‘Gelukkig snel hersteld’

Stefan Schilder, speler van de hoofdmacht van HV Kras/Volendam, raakte besmet met corona en voor hem voelde het aan ,,als een griepje. Maar als je ouder bent en onderliggende klachten hebt, kan het fatale gevolgen hebben, dat wijzen de getallen uit.”

,,Ik heb geen idee hoe ik het heb opgelopen. Meestal als het weer omslaat, krijg ik een hoestje en ben ik verkouden, ook als het zomer wordt. De trainer vroeg me – toen ik aangaf wat klachten te hebben – de GGD te bellen en zij gaven aan dat zolang ik geen verhoging had, ik kon trainen. Op de maandag was daar geen sprake van en heb ik getraind, maar dinsdag had ik wel wat verhoging, ben ik thuis gebleven en op donderdag had ik echt koorts en ben gaan testen.”

Toen zijn ploeg zaterdagavond thuis tegen Bevo speelde, kreeg Stefan een positieve uitslag. ,,Die zaterdag had ik weinig last meer. Gelukkig had ik nauwelijks mensen gezien sinds de eerste klachten. Het is zoals het is: mijn reuk en smaak waren wel weg en dat was twee weken later nog het geval. Toen ik weer ging trainen, herstelde ik snel, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met dat ik superfit was.”

,,In de sport worden veel wedstrijden afgelast”, ziet hij ook. Zaterdag zou Kras/Volendam voorhaar eerste BeNe League-duel naar Sittard moeten voor de uitwedstrijd tegen Lions. Ongeacht wat het kabinet qua maatregelen gisteravond – na het ter perse gaan van deze krant – heeft beslist, lijkt die wedstrijd niet door te gaan. Lions besloot afgelopen week al niet in actie te komen tegen het Belgische Visé.