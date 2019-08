Jaap Tol (Dalm) en Jan Keijzer jubilarissen bij Mooijer-Volendam

Woensdag kon Carlo Mooijer (Puul) van visgroothandel Mooijer-Volendam/Lou Snoek twee medewerkers in de bloemen zetten, die hun 40-jarig jubileum bij het bedrijf vierden. Jan Keijzer en Jaap Tol (Dalm) kregen de felicitaties op deze heugelijke dag.

Het is tegenwoordig niet alledaags meer dat men veertig jaar bij één bedrijf werkzaam is. Beide jubilarissen gaan nog elke dag met veel plezier aan het werk en hopen dit nog lange tijd vol te kunnen houden. Jaap Tol (Dalm) en Jan Keijzer zijn zeer te spreken over de prettige sfeer onder de collega’s en vinden Carlo en René Mooijer superbazen.