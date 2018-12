Jaap Zwarthoed mascotte van FC Volendam

De 9-jarige Jaap Zwarthoed, die woont op het Breezand 2, was vrijdagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de derby tegen Telstar. Zijn vader Jack Zwarthoed was ook in het Kras-stadion present, terwijl moeder Gery thuis bleef vanwege het regenachtige weer. Tijdens het Kerstfeest van de Kidsclub van FC Volendam in de Jozef won Jaap met de loterij het ‘mascotte-zijn’.

Het werd voor hem een mooie voetbalavond. Samen met arbiter E. van de Graaf liep hij het veld op en pakte de wedstrijdbal van de staander. Na afloop huldigde Jaap de ‘Man of the Match’ en dat was aanvaller Boy Deul. Die kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden. Joey Veerman is de favoriete speler van FC Volendam van de mascotte en de beste voetballer ter wereld vindt hij Messi. Jaap voetbalt bij de RKAV in het team JOB/10-7.