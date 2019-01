Jake Karregat de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in december gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo, werd op woensdag 2 januari, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, het kaartje getrokken van Jake Karregat, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Jake (Petrus Maria) is het zoontje van Nico en Marit Karregat en zij wonen op de Den Oeverlaan 52 in De Broeckgouw. Jake is geboren op woensdag 19 december.