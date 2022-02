‘Zelfs mijn meest succesvolle mislukking ooit is overgenomen…’

Jan Akkerman geëerd met signature Gibson gitaar

Tijdens zijn indrukwekkende carrière wist gitarist Jan Akkerman al de nodige onderscheidingen binnen te slepen, maar onlangs ontving hij zijn meest veelzeggende hommage. En dat terwijl hij in 1973 boven onder meer Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin verkozen werd als beste gitarist ter wereld. Recentelijk werd de geboren Amsterdammer 75 jaar, reden genoeg voor het gerenommeerde, Amerikaanse gitaarmerk Gibson om Akkerman te eren met een signature gitaar. Iedere gitarist zal het ermee eens zijn; het eindresultaat is jaloersmakend.

Door Kevin Mooijer





In de jaren ’60 en ’70 maakte Jan Akkerman wereldwijd furore als gitarist van Focus, The Hunters en Brainbox. De gitaarlegende werd zowel in de studio als op het podium vaak gesignaleerd met zijn geliefde Gibson Les Paul. De iconische ‘Black Beauty’ en Jan zouden onafscheidelijk worden. In mei 1973 zette Akkerman volgens velen zijn beste optreden tot dusver neer. Ondanks dat dit gegeven volgens Jan zelf onzin is – hij heeft de daaropvolgende jaren immers ook niet stilgezeten – is het een feit dat de gitarist samen met zijn Focus-bandgenoten het Londense Rainbow Theatre in extase bracht. De baanbrekende show werd als album uitgebracht en zou uitgroeien tot een wereldwijde hit onder gitaristen. Niet geheel toevallig gebruikte Jan gedurende het volledige concert zijn gitzwarte Gibson Les Paul. Het virtuoze spel dat Akkerman op zijn gitaar tentoonspreidde zorgde voor een stormloop op het instrument. De zwarte kunststukjes waren gedurende een periode bijna niet aan te slepen.

Nu, met die wetenschap én Jans onlangs gepasseerde 75e verjaardag, zochten de mensen achter Gibson contact met de gitarist. Als ultieme kroon op zijn werk kreeg Jan een signature Les Paul gitaar aangeboden. ,,Dat is toch wel het mooiste verjaardagscadeau dat je je kunt wensen?”, lacht de muzikant. ,,Ze hebben mijn origineel uit 1953 exact nagebouwd. Uiteindelijk zijn er elf gebouwd. Ik heb de eerste gekregen, er is één linkshandige gebouwd voor een voormalig tourmanager die er dolgraag eentje wilde bemachtigen en de andere negen worden via Gibson gedistribueerd naar geïnteresseerde muziekzaken.”

De gitaren zijn door zogenaamde masterbuilders van het prominente gitaarmerk in de Verenigde Staten gebouwd. ,,Het resultaat is verbluffend, echt een droom van een gitaar. Het leuke is dat ik in de jaren ’70 in mijn eerste Les Paul de PAF pickups heb vervangen voor de Filtertron pickups uit de ’63 Gretsch White Falcon die ik van mijn vader cadeau kreeg. Ik was verzot op die Gretsch sound, dus die probeerde ik ook in mijn Gibson over te brengen.”

Inmiddels zitten de originele pickups weer in Jans Gretsch White Falcon, of hoe de gitaar in de vakwereld vaak aangeduid wordt: Jan Akkermans ‘Wild’ Falcon. ,,Mijn tweede Les Paul uit ’53 kocht ik in de Verenigde Staten net voordat we ‘Live at the Rainbow Theatre’ opnamen in Londen. In die gitaar zitten P-90 pickups, dat voor een gelijkwaardige sound zorgt als die Gretsch pickups. In mijn oneindige wijsheid had ik de bedrading van de pickups verkeerd om gesoldeerd, maar daardoor kreeg ik per toeval wel de sound waar ik naar op zoek was. Terugkijkend was dat één van mijn meest succesvolle mislukkingen ooit.” Op speciaal verzoek van Jan Akkerman wordt in zijn gloednieuwe signature gitaarmodellen de bedrading ook andersom gemonteerd, alleen dit keer bewust.

Alle elf de Jan Akkerman-Les Pauls zijn uniek. ,,Met uitzondering van de gitaar die ik heb gekregen krijgt iedere exemplaar de titel van een stuk uit de ‘Live at the Rainbow’-show. Die van mij draagt de naam ‘J.A. 75’.”

Volgens de ‘Hocus pocus’-gitarist is het oude, originele instrument niet beter dan de nieuwe signature. ,,Het gaat erom dat je binding hebt met het instrument. Muziek maak je met je hart, je hoofd en je handen. De gitaar is daarbij de verbindende factor. Het instrument biedt je de mogelijkheid jezelf te uiten.” De liefhebbers die Jan in actie willen zien op zijn gloednieuwe instrument kunnen op zijn website de tourdata en -locaties bekijken.