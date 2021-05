Liefde is…

Jan (Bol) en Maart tikken de 50 aan

Jan ‘Bol’ – blijkbaar is Jonk zijn echte achternaam – ontmoet zijn Maart (Corn) de Boer tijdens een dansavond in de Amvo. Of een ‘nachtclub’, zoals zijn schoonvader het later zal noemen. Het is liefde op het eerste gezicht, inclusief vlinders en vuurwerk en 54 jaar later zijn ze nog steeds net zo verliefd als de eerste dag.

Door Jan Koning





,,We speelden met het eerste van FC Volendam een uitwedstrijd die dag en ik kwam pas laat aan die avond”, weet Jan Bol zich nog te herinneren. ,,Ik zag haar daar echt voor het eerst.” Maart: ,,Ik had hem ook nog nooit gezien bij de voetbal. Dit terwijl ik toch vaak met een vriendin ging kijken bij de buurjongens die ook voetbalden. Jongens als Wim Kras en Dick Sport.”

Maart: ,,Inderdaad, op slag verliefd. De vonk sloeg direct over en er is die avond ook gelijk gekust. Jan hield namelijk erg van kussen. Dat mag je er gerust inzetten, haha.” Jan: ,,We hadden net een paar weken verkering toen wij kampioen werden met FC Volendam. Dus moest ik op de Heen en Weer en we kwamen langs de Edammerweg en daar stond de hele familie van Maart te kijken. Ik zag ze staan, maar durfde amper te zwaaien, want we kenden elkaar nog maar net.”

‘Mijn schoonvader?

Ik was als de dood

voor die man’

Nadat de Heen en Weer aan het anker is gelegd, ontmoeten Jan & Maart elkaar opnieuw in de Amvo. Maart:,,Toen we aan het einde van de avond in ’t steegje stonden, kwam mijn vader naar buiten en tikte Jan me geschrokken aan. ‘Is dat jouw vader?’ Het bleek dus dat hij mijn vader al een aantal keren ontmoet had.” Jan: ,,Ik werkte toen bij Hans Kakes en dan kwam ik wel eens bij de Jachthaven, waar haar vader werkte. Die man was twee koppen groter dan ik en was nogal nors. Dus als ik dan langskwam, zei hij ‘Eeh Japie, geef effe een endje.’ Ik was als de dood voor die man, haha.”

In huize Corn, zoals de bijnaam van Maart luidt, vierde de liefde hoogtij. ,,Bij ons stonden overal gezinsleden te zoenen. Twee op de trap, twee in de auto, twee in het hokkie, een stelletje in de schuur en vaak ook nog eentje in de steeg. Het was dus een drukte van jewelste in en rondom ons huis. Op het moment dat mijn vader schreeuwde: ‘ze moetuh demee weer aan het werk!’ was het echter over met de pret en ging iedereen snel weer naar huis.”

Werken en sporten is het wat de klok slaat in de verkeringtijd van de tortelduiven. Maart: ,,We zagen elkaar twee keer in de week. Op woensdag en zaterdag, want dan moest hij toch vroeg naar bed, omdat hij zondag moest voetballen bij de FC.” Jan: ,,We gingen – zoals in die tijd werkelijk alle Volendammers – vaak een rondje lopen op de dijk en dan langs Foe. Datzelfde rondje hebben we vijf jaar lang, zo lang als onze verkeringtijd duurde, gelopen. Er was namelijk niets anders.”

Seks voor het huwelijk was in die tijd nog nadrukkelijk verboden. Dat hebben Jan & Maart dan uiteraard ook niet gedaan. ,,Niet in huis, in ieder geval”, begint Maart heerlijk te lachen. ,,Mijn vader en moeder waren nooit de deur uit, dus dat was geen optie. Die ouwe was een belezen man, dus die hoefden we verder ook niets wijs te maken, haha.”

‘Onze schoonzoon

Jeroen Mittes heeft

hier bijvoorbeeld

nog stijldansen geleerd’

Na vijf jaar verkering is het tijd om te trouwen en dus gaat het stel richting de kerk. ,,Jan Drum die bij Succes werkt, had een enorm aantal lege blikken verzameld. Dus toen Jan mij op kwam halen – en ik hem even naar binnen vroeg – kwam Bruin Kil aangereden met zo’n grote Amerikaan. Terwijl wij binnenzaten, heeft Jan Drum vervolgens met allemaal touw die blikken aan die auto vastgemaakt en onder de auto geschoven. Dus wij niets vermoedend naar buiten, Bruin start de auto, geeft gas en we horen toch een lawaai.” Jan: ,,Ik zeg nog ‘stop effe, Bruin’, maar hij lachte alleen maar en zei, ‘nee, nee. We blijven gewoon doorrijden.’ Dus tot aan de kerk aan toe hebben we met die blikken achter ons aan gereden en Bruin Kil heeft zich doodgelachen.”

De bruiloft staat gepland in – hoe kan het ook anders – de Amvo. Jan: ,,Alleen vloog die in de brand een paar dagen voor onze bruiloft. Dat was wel effe schrikken. Uiteindelijk hebben ze in allerijl een soort tent of keet op het parkeerterrein neergezet en kon daar uiteindelijk de bruiloft plaatsvinden.”

Jan: ,,Na de bruiloft betrekken ze het huis in de Plutostraat waar ze tot op de dag van vandaag – 49 jaar later - nog steeds wonen. Jan: ,,We hebben het hier altijd goed gehad en prachtige herinneringen gemaakt.” Maart: ,,Onze schoonzoon Jeroen Mittes heeft hier bijvoorbeeld nog stijldansen geleerd. Als we dan wel eens een feestje hadden, gingen alle tafels en stoelen opzij en mocht hij op mijn tenen staan. Ik leerde hem alle stijlen, van de tango tot de wals. Hij is me er nu nog dankbaar voor.” Terugkijkend hebben Jan & Maart niet veel meer te wensen. Jan: ,,We hebben absoluut een mooi leven gehad en ik denk dat we het precies hetzelfde zouden doen als we het over mochten doen. Ik bedoel, wie kan er na 49 jaar huwelijk zeggen dat hij nog net zo verliefd is op zijn vrouw als de eerste dag dat-ie haar zag?”

