‘We wisten niet dat we in Roemenië zo beroemd zijn’

Jan en Anny gaan een druk laatste jaar tegemoet

Het is al enkele maanden geleden dat Jan Keizer en Anny Schilder hun afscheid aankondigden. Aan de muzikale carrière van Jan Keizer, die dan 53 jaar in het vak heeft gezeten en 70 jaar oud wordt, komt dan een einde. “Om het kort samen te vatten, het is dan goed zo”, vertelt Jan. Maar eerst komt nog 2019 en dat wordt een druk jaar voor het zangduo. Er komt een tournee “De Grande Finale” met ruim honderd optredens in binnen- en buitenland. Jan en Anny zijn nog steeds mateloos populair in Roemenië, daar zal eind volgend jaar het laatste grote concert zijn. Na de grote successen met BZN treden Jan en Anny nu al tien jaar samen op. In hun laatste jaar gaan ze nog volop knallen. We blikken met Jan Keizer terug op zijn prachtige muziekcarrière, waarin grote successen zijn behaald en recordaantallen platen zijn verkocht.

Al vanaf 1967 in de muziek

In 1967 startte de muziekloopbaan van Jan Keizer met Q-Tips en Empty Hearts. In deze bands was Jan de drummer. Op 18 oktober 1969 kwam Jan Keizer als zanger bij BZN. Als hij eind volgend jaar stopt met optredens zit Jan 53 jaar in het vak en wordt hij ook 70 jaar oud.

,,Het vak is het leukst als je met jonge jongens voor je hobby in een bandje speelt. Dat is ook deels de mooiste tijd geweest. Daarna wil je hits scoren en hoge noteringen in de hitparades. Dat zorgt voor de nodige stress. Het heeft 10 jaar geduurd voordat we eindelijk met “Mon Amour” een nummer-1 hit scoorden. Dat succes wil je dan met twee handen vasthouden. Het was een drukke tijd met elke dag repeteren, liedjes schrijven, studio-opnames, etc. Dat was best wel heftig in die periode. Het vraagt veel van je, elk uur van de dag ben je met muziek bezig. ABBA deed dat op dezelfde wijze. Zij trokken zich dan terug op een eiland in Zweden om liedjes te maken en arrangementen te bedenken, net als wij bij BZN deden. Dat was ook de kracht van de band. Het was voor BZN ook de mooiste periode qua verkoop van platen. Tegenwoordig heb je al een super hit als je 3.000 albums verkoopt. Wij verkochten van één LP alleen al in Nederland 450.000 exemplaren. Dat is niet meer te vergelijken met nu. Momenteel is Tino Martin de bekendste zanger van Nederland. Die heeft in Nederland geen enkele hit gehad. Vroeger werd gekeken naar de artiesten met de meeste hits en de noteringen in de hitlijsten, dan was je pas een ster. Het is een totaal andere wereld in de muziek geworden, maar ook met die wereld kan ik leven. Ik vind het nog steeds fantastisch om samen met Anny op te treden”.

Mateloos populair in Roemenië

Jan & Anny zijn in Roemenië nog steeds mateloos populair en de concerten die ze er geven zijn altijd uitverkocht. Ook verkopen ze er nog veel platen. Jan: ,,We wisten niet dat we in Roemenië zo beroemd zijn. Zo hebben we afgelopen weekend nog opgetreden in Roemenië voor 4.000 mensen in de zaal. De muziek van BZN is er nog steeds hot. Onder het regime van Ceausescu mochten de mensen geen muziek draaien. Dat gebeurde in het geheim. Clandestien werd naar de radio geluisterd. Zo werden ABBA, Boney M, Pink Floyd en BZN er wereldberoemd. Toen wij er voor het eerst optraden bleek het nummer “Dance Dance” van een album uit 1983 mateloos populair te zijn. De mensen mochten er vroeger niet naar muziek en de radio luisteren, maar “Dance Dance” sprak hen enorm aan. Zo konden de mensen dansen met elkaar, ze konden even de zorgen vergeten. Het nummer bleef steeds in gedachten bij de Roemenen. Het maakt veel los bij de mensen. Ze houden elkaar dan aan de armen vast, terwijl er soms tranen rollen. De herinneringen aan het strenge regime komen op de achtergrond en zo komen de mooie momenten met elkaar weer tot leven. Elke keer als we in Roemenië zijn moeten dat nummer zingen. Maar ook een Roemeens nummer van Dan Spartaru, die heel populair is in het land. Tien jaar geleden zaten Anny en ik in een taxi en hoorden een nummer van deze zanger dat ons erg opviel. We vroegen aan de taxichauffeur: Wie is dit? Hij vertelde ons dat het een beroemde zanger en filmster. Eigenlijk de André Hazes van Roemenië. Het nummer heet “Drumurile Noastre”, vertaald “Onze wegen scheiden”. Dit nummer hebben we opgenomen met eerst een Roemeens couplet en daarna twee Engelstalige coupletten dat ik zing, en na het refrein zingt Annie een Engels couplet en als slot het refrein in het Roemeens. Als we dat lied doen, dan breken ze de zaal af. We zijn echt mateloos populair in Roemenië. Zo mochten we filmopnames maken voor een clip in het Romenie Palace. Eigenlijk mag er niet gefilmd worden, maar wij kregen de aanbieding om in de tuin te filmen. Echt ongelooflijk mooi. Amerikaanse filmsterren mochten er niet in, maar wij wel. We zijn er ook geregeld op TV te zien en hebben al verschillende tournees gemaakt kriskras door het land. In Boekarest hebben we al tien keer opgetreden in grote theaters. We hebben zelfs een keer opgetreden voor 80.000 mensen. Met Oud-en-Nieuw gaan we weer naar Roemenië en treden dan op in Sibiu, met enkele van de beste bands ter wereld. Dit is een openluchtconcert en dat belooft een mega spektakel te worden”.

“De Grande Finale”

De plannen voor 2019 staan nog niet volledig op papier voor Jan & Anny. Wel staat er een tournee met “De Grande Finale” op de rol. Er komt een optreden met het Metropool Orkest in de Jaarbeurs te Utrecht, waarvan Omroep MAX tv-opnames gaat maken. Ook staat er een optreden in PX op het programma.

‘Als je in een ver land bent

en dat ze daar jouw liedje zingen’

,,Nadat BZN in 2007 gestopt is, heb ik geen groot optreden meer gehad in Volendam. Dit gaat dan de laatste keer worden”, vertelt Jan. Verder gaan Jan & Anny twee dagen naar Kaapstad, waar optredens plaats zullen vinden in de Grand West Arena. “Zuid-Afrika is ongekend om mee te maken. Samen met de BZN-tijd ben ik er nu voor de 24-ste keer geweest. Het is 12 uur vliegen, dus mijn vlieguren heb ik ook al gehad. Maar het allerlaatste optreden van ons zal in Roemenië zijn. Het wordt een heel druk jaar. Als alles loopt zoals het hoort te lopen, dan is het met de gezondheid ook te doen. Er staan dik over de honderd optredens op het programma. Maar het zijn erge mooie dingen om te doen. Daarna geef ik de pijp aan Maarten. Anny Schilder heeft aangegeven nog een tijdje door te gaan met optredens. Ze wil misschien is samen met John de Bever gaan doen. Ik ben blij dat ze lekker door kan gaan, want Anny is 10 jaar jonger dan mij. De muziek is een verslavend vak. Ik ben zelf een grote fan van de Franse chansonniers. Maar ik denk dat Charles Aznavour wat te lang op het podium is blijven staan, want het wordt er niet beter op. Ik ben zelf nog fit, zit geregeld in de sportschool en tennis nog. Maar na 53 jaar heb ik het volgend jaar wel bekeken”.

Mooie herinneringen

In de nu 52-jarige muzikale loopbaan met BZN en solo heeft Jan Keizer, samen met Anny Schilder grote successen behaald en er zijn natuurlijk mooie herinneringen.

‘Het is een totaal

andere wereld in de muziek geworden,

maar ook met die

wereld kan ik leven’

Jan: ,,We werden in de watten gelegd als we op tournee gingen om een tv-special te maken. Zo waren we in Schotland, daar verbleven we in een kasteel met een ophaalbrug. Je waande je er in de tijd van Ivanhoe. Er was een kok die met open vuur de heerlijkste gerechten bereidde. Dat bleek ook de kok van Prinses Margareth te zijn. Je komt dan in een wereld die je niet kent. De natuur en de schoonheid van het land. Zelfs onderweg moesten we de schapen van de weg duwen om verder te kunnen rijden. Een bijzondere ervaring. Maar ook hebben we met een helikopter langs de Kaap gevlogen en over de Niagara watervallen. We hebben een ballonvaart meegemaakt over Kenia. In erg veel landen zijn we geweest. Zo zei Boudewijn Buch eens op de televisie: ‘Nu ben ik eindelijk eens op een plek waar BZN nog niet geweest is’. Dat zijn hele mooie dingen. Maar de meest simpele dingen kunnen je ook ontroeren. Als je in een ver land bent, dat ze daar jouw liedje zingen. Dat heb jij dan bedacht en zij zingen het. Dat blijft leuk. Laatst sprak ik mensen die in Korea waren geweest. Daar worden elke dag op de radio nog BZN-platen gedraaid. Het is vreemd maar wel leuk”.

Nog steeds veel plezier

Jan Keizer zingt alweer tien jaar samen met Anny Schilder. ,,Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Anny is iemand met een eigen geluid, een zangeres die al jaren haar mannetje staat. Het is een prettig mens om mee samen te werken. Met z’n tweeën is het gemakkelijker om beslissingen te nemen als met een groep. Met een band moet je je aan de afspraken houden. Met z’n tweeën is het ja of nee, en als we ‘ja’ zeggen dan doen we het. Ik heb nooit een moment gehad dat ik met tegenzin aan het werk ging. Soms waren er moeilijke momenten als de kinderen snotterig waren en Marie ging mopperen, als ik weer lachend ging spelen. Ik denk dat ik het na jaren wel goedgemaakt heb. Ik kan terugkijken op een mooie tijd. Alle periodes, met alle leden van BZN en de muziek is een Godsgeschenk voor mij geweest. Nog steeds beleef ik er veel plezier aan. Daarnaast schrijf ik nog nummers voor andere artiesten. Ook voor het laatste album van Jan Smit heb ik een nummer geschreven. Er liggen er weer twee klaar voor Peter Beense. Voor de band Ancora heb ik alle teksten van hun album en enkele liedjes geschreven. Die hobby blijf ik doen. Je gaat mij niet achter de geraniums zien zitten, maar wel achter een kladblok om dingetjes te bedenken, dat zal mijn toekomst worden”.

Foto's:

Jan Keizer en Anny Schilder treden alweer tien jaar samen op. Nog steeds is het zangduo mateloos populair in binnen- en buitenland.

Optreden van Jan & Annie. Nog één jaar gaan zij knallen. In 2019 staan er in het laatste jaar ruim 100 optredens op het programma.