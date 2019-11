‘Het is mooi om af te sluiten op de plaats waar het allemaal begonnen is’

Jan Keizer neemt in PX afscheid van Volendammer publiek

Op 22 en 23 december treden Jan Keizer & Anny Schilder voor het laatst samen op in Volendam. De optredens in PX zijn twee van de laatste van de theatertour ‘Grande Finale’. Momenteel doet het duo tijdens deze tournee vele theaters aan door het hele land. Daarmee is de laatste fase van Jans carrière een drukke. Een lange en zeer succesvolle loopbaan nadert zijn einde. Het is mooi geweest, zegt hij zelf. Met de shows in PX, komt Jan terug op de plaats waar het allemaal begon. Naast het zingen, werkt Jan momenteel aan een boek.

Door Laurens Tol

Thuis zittend aan de keukentafel laat Jan een lijst zien met de laatste optredens. ,,Nou, dit doen we allemaal nog”, zegt Jan. ,,Zometeen om half vier vertrekken we weer naar Stadskanaal.”

De agenda voor de komende twee maanden is aanzienlijk gevuld. ,,Op 1 december hebben we wel een behoorlijk groot optreden. We staan dan in de Jaarbeurs in Utrecht. Ik denk dat die uitverkocht is en daarmee komen er zo’n 6700 mensen. Voor de rest zijn ook alle shows uitverkocht, alleen die op 23 december in Volendam nog niet. Mensen kunnen daar dus nog heen. Wat we in Volendam gaan doen, wordt niet anders dan in de rest van Nederland.”

Liedjes waar het grote publiek Jan & Anny van kent, zullen niet ontbreken. ,,We spelen een keuze uit grote hits van BZN. Uiteraard doen we ook een greep uit liedjes van onszelf, van Anny en mij. Dit wisselen we af met andere speciale nummers. Zo doen we bijvoorbeeld een Franse medley. Deze liedjes zijn een keer niet van ons, maar van andere artiesten. Dit zijn toegankelijke nummers die iedereen kent. Toch kan de keuze wel verassend zijn. Ik vind dit leuk om te doen.”

‘Ongetwijfeld

zal ik het af

en toe gaan missen’

Ook de laatste single van het duo staat op het repertoire. ,,Dit nummer heet ‘Time Of My Life’. Tijdens de show vertel ik erbij dat ik dit geschreven heb als ons laatste liedje. Wij horen van Volendammers die heengaan, dat ze een feestje willen bouwen en daarbij wat willen drinken. Ik snap dat wel met ons repertoire. Liedjes als ‘The Old Calahan’ en ‘The Banjoman’, vragen daar om. Vanwege deze reden, hebben we in Volendam gekozen voor zowel zitplaatsen als staanplaatsen.”

Voor zijn grote doorbraak heeft Jan vaak opgetreden in de oude Pius X. ,,Ik ben begonnen met spelen bij ‘Spruitje’. Dat was een dansschool in Volendam. BZN is ook op die plek ontstaan. In die beginperiode heb ik daarnaast regelmatig gespeeld in de oude Pius X. In een zaal van dit gebouw die ‘De Kattekop’ heette, speelden vroeger vaak bandjes. Met de oude BZN hebben we hier veel opgetreden. Het is mooi om af te sluiten op de plaats waar het allemaal begonnen is. Dat was de bedoeling, maar ik zie hier op de lijst alweer een optie staan voor een optreden in Roemenië.”

Dat wil volgens Jan niet zeggen dat er nog meer shows bijkomen. ,,Er komen er niet meer bij, want ik vind het mooi geweest zo. Ik heb nu zoveel opgetreden. Dit jaar hebben we dik over de honderd optredens gegeven. Het zijn ook nog allemaal theateroptredens. Dus het is niet zo dat je met een tape’je van de ene plek naar de andere gaat. Dan kun je er drie op een dag doen. Wij doen veel theateroptredens en die zijn avondvullend. Soms is het best zwaar.”

Jan & Anny hebben voor de theatertour een band met hoog aangeschreven muzikanten om zich heen verzameld. ,,Het is prachtig om met zo’n groep te spelen. De jongens geven allemaal les aan het conservatorium. Ook het koortje bestaat uit zangeressen die lesgeven aan zo’n muziekschool. Ze zijn allemaal onderlegd en weten wat ze moeten doen. Er valt weleens iemand in bij de band. Dan heeft hij z’n iPad met informatie en speelt het dan allemaal zo weg. Dat is ongelofelijk. Wij hebben ook weleens Marijn van den Berg meegehad tijdens een tour in Zuid-Afrika. Weet je hoe lekker het zingen is als je met zo’n drummer speelt? Je zingt dan ook echt beter.”

‘Ik ben ook bezig

met het schrijven

van een boek,

het wordt een

soort memoires’

Buiten zijn vele optredens om is Jan met nog iets bezig. ,,Ik ben ook bezig met het schrijven van een boek. Het wordt een soort memoires. Tegen mijn neefjes, nichtjes en kleinkinderen vertel ik weleens verhalen over dingen die ik meegemaakt heb. Dan hoor ik vaak dat ze zeggen: ‘jeetje ome Jan, dit moet je opschrijven!’. Dat ben ik dus gaan doen. Er is weleens een boek geschreven over BZN. Daar vond ik de humor wat in ontbreken. Bij een band is dit voor tachtig procent het belangrijkste onderdeel. We hebben zoveel gelachen. Daar wil ik nu dus over gaan vertellen. Al een behoorlijk stuk van het boek heb ik af. Wanneer het uitkomt weet ik nog niet.”

Jan vermoedt dat hij het zingen zal gaan missen als zijn carrière binnenkort ten einde is. ,,Ongetwijfeld zal ik het af en toe gaan missen. Dat is zo. Ik ben verslaafd geworden aan optreden door het al zoveel jaar te doen. Altijd heb ik het met veel plezier gedaan. Het is ook zo leuk als mensen je na afloop van een optreden bedanken. Ze bedanken je voor al die jaren muziek. Dat is natuurlijk prachtig om te horen. Toch vind ik het mooi geweest. Ik ben nu 70 en heb 53 jaar op het podium gestaan. Er moet een keer een eind aan komen. Dit is het.”

Foto: Jan Keizer en Anny Schilder: ,,Ik ben nu 70 en heb 53 jaar op het podium gestaan. Er moet een keer een eind aan komen.”